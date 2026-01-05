Olympijská víťazka a majsterka sveta vynechá sezónu. Očakáva prírastok do rodiny

Beatrice Chebetová.
Beatrice Chebetová. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. jan 2026 o 16:39
V závere uplynulého roka mala obhajovať titul aj na MS v krose, no nestalo sa tak.

Keňanka Beatrice Chebetová sa v roku 2026 na atletických ováloch nepredstaví. Svetová rekordérka v behu na 5000 m i 10.000 m očakáva prírastok do rodiny.

Dvadsaťpäťročná Chebetová má za sebou úspešný rok. Na MS v Tokiu získala zlato na oboch najdlhších tratiach na dráhe, rovnako ako rok predtým na olympijských hrách v Paríži.

Navyše na päťtisícke ako prvá žena v histórii dosiahla čas pod 14 minút, keď na mítingu Diamantovej ligy v Eugene zabehla 13:58,06. Svetový rekord na 10.000 metrov jej patrí od roku 2024 a má hodnotu 28:54,14 min.

V závere uplynulého roka mala obhajovať titul aj na MS v krose, no nestalo sa tak. „Po rôznych špekuláciách s vami môžeme zdieľať novinky.

Beatrice Chebetovú čakajú najdôležitejšie preteky v živote. Stane sa matkou,“ zverejnil v pondelok manažérsky tím Chebetovej podľa AFP.

Atletika

