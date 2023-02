Novozélanďan si odložil pokus a vyhral. Chválil divákov v Banskej Bystrici

"Som veľmi spokojný. Chcel som sem prísť a skákať vysoko na úrovni osobného maxima, no svoj cieľ som ešte prekonal. Obecenstvo bolo úžasné, bol tu aj kvalitný povrch, určite plánujem prísť opäť," povedal v rozhovore po pretekoch víťazný Kerr.

Z dvojice Slovákov sa viac darilo Lukášovi Beerovi. Pri svojej jedenástej účasti na mítingu si vylepšil sezónne maximum na 215 cm a patrila mu 13. pozícia.

"Bolo otázne, či vôbec budem skákať, no urobil som pre to všetko. S výkonom veľmi spokojný nie som, potešilo by ma aspoň 220. Verím, že v sezóne ešte túto výšku skočím. Atmosféra bola elektrizujúca. Škoda, že som si ju viac neužil," povedal po pretekoch Beer.

Tomáš Zeman zaznamenal výkon 210 cm a skončil na 14. mieste.

"Hektický začiatok, 205 cm som dal na tretí pokus, čo nebolo príjemné, ale nakoplo ma to. Ďalšia výška 210 sa podarila na prvý pokus, upokojil som sa. Neprekonal som 215, čo je môj osobný rekord. Štart na tomto podujatí bol pre mňa odmenou, ak bude možnosť, rád by som tu bol aj budúci rok."