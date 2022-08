Ledecká postúpila do semifinále ME, Zapletalová medzi najhoršími

"Vzhľadom na časy súperov som postup nečakal. Každý z nich dokázal už prekonať hranicu 50 sekúnd. Bola to výzva. Každý beh je však iný, obzvlášť na prekážkach. Som nesmierne rád, že to vyšlo. Sústredil som sa na seba, no keď súper na poslednej prekážke zakopol, uvidel som šancu na postup. Zabojoval som a vyšlo to," povedal Baluch pre oficiálny server Slovenského atletického zväzu (SAZ).