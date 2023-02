Štartuje Banskobystrická latka. Sľubuje atak na rekord v ženskej súťaži

Prvenstvo sa budú snažiť ukoristiť aj ďalší výškari, najmä Edgar Rivera, Brandon Starc, Luis Enrique Zayas, Stefano Sottile a Erick Portillo. Všetci títo piati skokani dosiahli v tohtoročnej halovej sezóne výkon 227 cm.

Osobný rekord 235 cm má na konte Talian Marco Fassinotti, pričom halovú sezónu zahájil s výkonom 220 cm. Na podujatí sa predstavia aj dvaja Slováci Lukáš Beer a Tomáš Zeman.

"Cítim sa výborne. Je to pre mňa prvá halová sezóna, ešte som na takýchto mítingoch nebol. Som vo forme a chcel by som si zlepšiť svoje osobné maximum. Ak by sa to podarilo, bol by to aj nový národný rekord," prezradil Kerr na pondelňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Podujatie doposiaľ sledoval iba prostredníctvom internetu. K osobnej účasti na mítingu dodal: "Teším sa na úzky kontakt s publikom. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto podujatia. Rád by som sa prezentoval výkonom medzi 232 až 236 cm."

Favoritka chce prekonať svoj osobný rekord

V ženskej súťaži sú hlavnými favoritkami Jaroslava Mahučichová a Eleanor Pattersonová. Konkurovať by im mohli najmä Kateryna Tabašnyková, Maria Vukovičová a Elena Vallortigarová.

Najlepší svetový výkon roka 202 cm má skočený Ukrajinka Mahučichová, pričom zaznamenala veľmi tesné pokusy na výške 207 cm. Ak by túto métu pod Urpínom pokorila, išlo by o nový rekord mítingu.

Minuloročná víťazka Banskobystrickej latky Austrálčanka Pattersonová má tento rok na konte 193 cm z talianskeho mítingu v Udine, kde skončila na druhom mieste. Podceňovať netreba ani mladú Estónku Karmen Bruusovú, ktorá je úradujúca majsterka sveta do 20 rokov s osobným rekordom 196 cm.

VIDEO: Minuloročná víťazka Pattersonová pozýva na podujatie