Duplantis nebol úplne spokojný, opäť však zdolal amerického rivala

EUGENE. Švédsky atlét Armand Duplantis vyhral súťaž v skoku o žrdi aj na mítingu atletickej Diamantovej ligy v americkom Eugene.

Svetový rekordér uspel aj na druhom podujatí DL, hranicu 600 cm však tentoraz neprekonal. Pri prvom tohtoročnom štarte pod holým nebom skočil 591 cm.

Duplantis odsunul na druhé miesto rovnako ako na OH v Tokiu Američana Chrisa Nilsena (581). Pokúšal sa ešte o 607 cm, ale jeho skoky boli neúspešné.

"Najdôležitejšie bolo víťazstvo, ale klamal by som, keby som tvrdil, že ma tých 607 nemrzí. Myslel som si, že by sa mi to mohlo podariť," povedal podľa AFP Duplantis, ktorý 13. mája triumfoval v hale v Dauhe výkonom 602 cm.