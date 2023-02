Duplantis vylepšil svetový rekord v žrdi. Akoby som levitoval, vravel Švéd

NEW YORK. Švédsky atlét Armand Duplantis prekonal o centimeter svoj vlastný svetový rekord v skoku o žrdi.

"Ohromné. Myslím si, že sa to stalo práve pre to, že Renaud znamená pre mňa tak veľa. Odkedy som začal súťažiť, bol pre mňa najväčšou inšpiráciou, najväčším vzorom. On mi pomohol uveriť, že naozaj dokážem prekonať svetový rekord," vyzdvihol stále aktívneho súpera Duplantis.

Keď Lavillenie prekonal svetový rekord, tak to bolo taktiež na mítingu v rodisku predchádzajúceho držiteľa.

Vo februári 2014 dosiahol v hale v Donecku pred zrakom Sergeja Bubku výkon 616.