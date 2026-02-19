Vo Francúzsku padol svetový rekord. Britská atlétka s fenomenálnym časom

Keely Hodgkinsonová, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
Olympijská víťazka z Paríža Britka Keely Hodgkinsonová zabehla na mítingu vo francúzskom Liévin halový svetový rekord na 800 metrov. Časom 1:54,87 minúty prekonala o 95 stotín výkon Slovinky Jolandy Čeplakovej z roku 2002.

Dvadsaťtriročná Hodgkinsonová splnila na zlatom mítingu World Indoor Tour cieľ, s ktorým do Liévin prišla. Skvelú formu naznačila už minulú sobotu, keď pri prvom tohtoročnom halovom štarte zlepšila v sólových pretekoch na národnom šampionáte britský rekord na 1:56,33. S pomocou vodičky dnes predviedla ešte výrazne lepší výkon.

Svojmu osobnému rekordu pod šírym nebom z roku 2024 sa Hodgkinsonová priblížila na 26 stotín a naznačila, že by mohla v lete útočiť na svetový rekord Jarmily Kratochvílovej.

Jej čas 1:53,28 minúty dominuje historickým tabuľkám už od roku 1983. Jeho prekonanie označila britská polkarka za svoj cieľ už pred minulou sezónou, ktorú jej však pokazili svalové ťažkosti.

Preteky v Liévin vyhrala Hodgkinsonová suverénne o tri a pol sekundy pred dvadsaťjedenročnou Švajčiarkou Audrey Werroovou. Tretia dobehla strieborná olympijská medailistka z Paríža Etiópčanka Tsige Dugumaová za 1:58,83.

