Zapletalovú čaká kvalitná konkurencia. Verí, že opäť podá kvalitné výkony

Po piatkovom cestovaní na tréning do Ostravy a potom do Jasnej na zapálenie ohňa na Olympijskom festivale sa najlepšia slovenská športovkyňa 2025 Emma Zapletalová chystá na dvojštart na zlatých mítingoch Svetovej halovej tour.
Vo štvrtok pobeží na 400 m vo Francúzsku, v Liévine sa koná v hodnotení posledných rokov najkvalitnejší halový míting na svete.
Odtiaľ sa priamo presunie na vyvrcholenie seriálu, keď sa v nedeľu uskutoční Copernicus Cup v poľskom meste Toruň.
Zapletalová má v tomto roku na konte tri halové štarty na hladkej štvorstovke a zakaždým zlepšila vlastný slovenský rekord. Aktuálne je na úrovni 50,78 s, zabehla to vo francúzskom Metz.
"V Poľsku si vyskúša ovál, na ktorom budú neskôr v marci halové majstrovstvá sveta. Na oboch mítingoch ju čaká silná konkurencia, najmä v podobe úradujúcej halovej majsterky Európy Holanďanke Lieke Klaverovej, ktorá vyhrala v tejto zime oboje svoje preteky v Ostrave a v Madride.
Bude tam aj víťazka z Metz Nórka Henriette Jagerová. V Poľsku sa pridá aj český talent Lourdes Gloria Manuelová," informovala zastupiteľská agentúra Zapletalovej Top Athletics.
Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta 2025 v Tokiu na 400 m prek. má za sebou tréningový blok. Podľa jej slov niektoré dni boli náročné aj čo sa týka tréningov v spojení s povinnosťami pre sponzorov či mediálnych požiadaviek a plnení skúšok v škole.
"Už sa teším na preteky vo Francúzsku a Poľsku, kde sa budem snažiť dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Verím, že sme s trénerom všetko dobre načasovali a mala by som podať opäť kvalitné výkony.
Viem však, že konkurencia bude náročná, ale ak chcem obstáť vo svetovej špičke, iná cesta ako sa s ňou stretávať nie je," skonštatovala Zapletalová