Duplantis očakáva úžasné MS v Tokiu, no rekordy nie sú jeho prioritou

CHORZÓW. Rekordér v skoku o žrdi Švéd Armand "Mondo" Duplantis sa teší na majstrovstvá sveta v atletike, ktoré v septembri sa uskutočnia v Tokiu.
Vráti sa totiž na miesto, kde získal svoju prvú olympijskú medailu.
Švédsky žrdkár v utorok v Budapešti vytvoril svoj 13. svetový rekord výkonom 629 cm však zdôraznil, že ho čísla a rekordy príliš nezaujímajú.
"Sústredím sa na to, aby všetky detaily boli dokonalé a aby som bol pripravený v najdôležitejšom momente. Je to veľké uznanie, vždy je to úžasný pocit a som za to veľmi vďačný," povedal 25-ročný športovec pred mítingom Diamantovej ligy v Poľsku.
Duplantis sa teší na návrat do Tokia, kde sa MS uskutočnia pred plnými tribúnami, na rozdiel od prázdnych počas pandémie v roku 2021.
"Mám veľké očakávania, bude to naozaj super. Atmosféra bude šialená, ja sa budem snažiť si to užiť a podať dobrý výkon," prezradil.
Napriek tomu odmietol, že by mal nejaký "magický" cieľ, ako napríklad prekonať hranicu 630 cm.
"Žijem prítomnosťou a snažím sa vyťažiť zo seba maximum teraz," poznamenal.
Varoval však, že plánuje pokračovať v zlepšovaní a prekonávaní rekordov. "Snažím sa každý deň skákať čo najlepšie a verím, že ak to dokážem, budem najlepší a posledný, kto zostane v súťaži," dodal.
Priznal tiež, že sa v ostatných rokoch výrazne zlepšil fyzicky aj mentálne, čo mu umožňuje byť konzistentný.
"Som lepší vo všetkom, mám viac skúseností a lepšie sa starám o svoje telo. Samozrejme, príde deň, keď sa mi nebude dariť, ale to sa nestáva často a určite nie dvakrát po sebe," uzavrel.