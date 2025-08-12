VIDEO: Je nezastaviteľný. Duplantis opäť posunul svetový rekord

Armand Duplantis.
Armand Duplantis. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2025 o 19:18
Podarilo sa mu to v Budapešti.

BUDAPEŠŤ. Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis opäť vylepšil svetový rekord.

Na mítingu v Budapešti skočil 629 cm a o jeden centimeter prekonal vlastný zápis z 15. júna tohto roka z domáceho podujatia Diamantovej ligy v Štokholme.

Latku v tejto výške prekonal druhým pokusom.

Dvadsaťpäťročný Duplantis pokoril svetový rekord 13-krát v kariére a tretíkrát v tomto roku, vo februári posunul maximum na 627 cm v hale v Clermont-Ferrande.

VIDEO: Armand Duplantis prekonal svetový rekord

V utorok na mítingu Continental Tour Gold v Budapešti mal víťazstvo isté už na 611 cm, následne sa dvojnásobný olympijský šampión pokúsil zaútočiť na svetový rekord a na druhý pokus uspel.

Na Memoriáli Istvána Gyulaia triumfoval pred Emmanouilom Karalisom z Grécka (602) a Kurtisom Marschallom z Austrálie (582).

Atletika

