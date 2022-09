Som človek, robím chyby, vraví Duplantis po nečakanej prehre

Duplantis počas súťaže veril, že môže skákať vyššie, ale na prekvapenie všetkých na štadióne to nedokázal pretaviť do svojich výkonov.

"Určite som neskákal tak, ako som chcel. Som človek, robím chyby a určite som ich spravil aj tu. Na dráhe som nenašiel správny rytmus.

Myslel som na nesprávne veci, to sa občas stane. Nie je to ľahké. Potrebujete byť v presnom uhle a so správnou rýchlosťou. To som tu nenašiel," povedal.

Duplantis tento rok doteraz zaznamenal 17 víťazstiev, pričom štrnásťkrát pokoril výšku šesť metrov. Za ten čas získal tituly na MS v hale v Belehrade, vonku v Eugene aj na ME v Mníchove, pričom v Srbsku (6,20 cm) a v Oregone (6,21 cm) vylepšil vlastný svetový rekord.