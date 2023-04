Diplomatický úspech pre slovenskú atletiku, Kirnová obhájila pozíciu v Rade EA

"Mohlo sa to obrátiť proti mne, no nestalo sa tak. Balkánske krajiny, ktoré podporovali bulharského šéfa EA to nezneužili, za čo som veľmi vďačná. Ukázalo sa, že som nestratila na kredite," vyhlásila Kirnová v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Znovuzvolenie Kirnovej je ocenením práce, ktoré slovenské atletické hnutie v uplynulých rokoch vykonalo.

"Na Slovenskom atletickom zväze (SAZ) pracujem 35 rokov. Polovica až dve tretiny delegátov ma poznalo. Slovenská atletika vysiela dobrý signál. Berú nás ako rovnocenného partnera. Máme dobrý kredit. Zvládli sme úspešne zorganizovať ME v krose, vrhačský pohár i EYOF," pripomenula Kirnová.