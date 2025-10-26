Vo Valencii padol európsky rekord v polmaratóne. Švéd zaznamenal výkon pod 59 minút

VALENCIA. Švédsky bežec Adreas Almgren sa ako prvý Európan dostal v polmaratóne pod hranicu 59 minút. Na nedeľnom podujatí vo Valencii zvládol trasu za 58 minút a 41 sekúnd a do cieľa prišiel na 4. mieste.
Najrýchlejší bol Etiópčan Yomif Kejelcha (58:02), druhý Rodrigue Kwizera z Burundi a aj tretí Keňan Brian Kibor finišovali obaja časom 58:39.
Doterajší európsky rekord na tejto vzdialenosti mal hodnotu 59:13, držal ho Švajčiar Julian Wanders. Almgren v Španielsku len potvrdil, že sa mu v tejto sezóne naozaj darí.
Nový rekord vytvoril vo Valencii aj na 10 kilometrov (26:53), na domácej pôde v Štokholme bol v lete najrýchlejším na 5 km a na MS v Tokiu získal bronz na 10 km.
Medzi ženami bola blízko k prekonaniu svetového rekordu Agnes Ngetichová z Kene, no napokon zaostala za časom 62:52 o 16 sekúnd. Napriek tomu však dosiahla historicky tretí najlepší ženský čas.