VIDEO: Oprávnená či kontroverzná? Osobnosti polemizujú o Messiho penalte

BRATISLAVA. Mala, či nemala to byť penalta? Moment, ktorý predchádzal úvodnému gólu v semifinálovom stretnutí Argentína - Chorvátsko na MS vo futbale 2022 v Katare, sa stal okamžite terčom debát.

Legendy Manchestru United Gary Neville a Roy Keane chápu rozhorčenie chorvátskych hráčov. Penalta to totiž podľa nich byť nemala.

Keane pritakal. „Súhlasím, nemyslím si, že to mala byť penalta. Kam inam mal brankár ísť?“

Všade inde by to bol priamy kop

Naopak, Škót Ally McCoist, ikona Glasgowu Rangers, z pozície televízneho experta svojim kolegom oponoval.

„Nechápem, prečo si myslia, že to nemal byť pokutový kop. V akejkoľvek inej časti ihriska by za takýto zákrok bol nariadený priamy kop. Myslím si, že rozhodca to posúdil absolútne správne,“ vyhlásil McCoist.