    Švédsky mladík sa bizarne zranil proti Taliansku. Stihne dôležitý zápas so Slovenskom?

    Slovinec Jan Cosic vľavo bojuje o puk so Švédom Antonom Frondellom v strede a Slovincom Rokom Tičarom vpravo.
    Slovinec Jan Cosic vľavo bojuje o puk so Švédom Antonom Frondellom v strede a Slovincom Rokom Tičarom vpravo. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    SITA|25. máj 2026 o 13:13
    Dostal šancu až v dueloch proti Slovinsku a Taliansku.

    Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku majú pred sebou posledné dva hracie dni v základných skupinách v mestách Zürich a Fribourg.

    Rozhodne sa o postupujúcich do štvrťfinále, ale aj o tom, kto sa s elitnou kategóriou rozlúči.

    Veľká Británia svoju definitívu už spoznala a pôjde o stupienok nižšie, v "slovenskej" skupine si od 20.20 o záchranu zahrajú priamo Slovinci s Talianmi.

    Vyraďovaciu časť si s určitosťou zahrajú výbery Švajčiarska, Fínska, Kanady a Česka. V hre sú ešte štyri miestenky do najlepšej osmičky, pobije sa o nich sedem tímov.

    Jedným z nich je aj Slovensko, ktoré v doteraz najdôležitejšom zápase výzve trápiacich sa favoritov zo Švédska.

    Oba štáty potrebujú aj zakopnutie výsledky Nórska, ktoré môže prekvapivo postúpiť do štvrťfinále. Podarí sa mu to, ak získa 3 alebo 4 body zo zápasov proti Česku a Dánsku.

    Švédske "Tri korunky" prišli o 19-ročného útočníka Chicaga Blackhawks Antona Frondella. Dostal šancu až v dueloch proti Slovinsku a Taliansku, kde dvakrát bodoval za presné prihrávky.

    Odvtedy na ostré stretnutie nenastúpil a stále je otázne, či tak stihne do utorňajšieho (26.5.) merania síl proti Slovensku. Trénersky štáb sa vyjadril, že nejde o nič vážne a nebojí sa ani klub NHL.

    Napriek tomu štyri dni bude bez hokejového zápolenia a je otázne, či sa zmestí do švédskej zostavy plnej hviezdnych mien, ktoré však zatiaľ nespĺňajú očakávania.

    Frondell proti Taliansku odohral takmer 14 minút bez bodového zápisu, no na konci tretej tretiny zaujal bizarným zranením, keď narazil do otvorenej striedačky súpera.

    Na videu je vidieť, ako koleno a ruka nepríjemne trafili taliansku striedačku a mladík má bolestivú grimasu na tvári.

    V pondelok 25. mája by mal s tímom trénovať, no či zasiahne do duelu proti Slovensku, sa stále nevie. Zrejme sa o tom rozhodne až v deň zápasu o všetko.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Švédska

    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 4
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    6 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    3 - 2
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
    MS v hokeji 2026

    Česko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Česko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Česko - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20
