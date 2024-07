Southgate prirovnal Anglicko ku Španielsku či Francúzsku. Ukazujeme pouličnú povahu, hovorí

DÜSSELDORF. Anglickí futbaloví reprezentanti sa prebojovali už do semifinále EURO 2024 (ME vo futbale) v Nemecku a zostali v hre o to, aby minimálne obhájili zisk striebra z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu.

Zverenci trénera Garetha Southgatea v osemfinále vyradili Slovákov a potrebovali na to predĺženie, na postup cez Švajčiarov vo štvrťfinále museli ísť až do penaltového rozstrelu.

V ňom vo farbách Albionu nezaváhal ani jeden z piatich exekútorov, na švajčiarskej strane zlyhal Manuel Akanji.