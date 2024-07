Angličania si mysleli, že pôjdu domov. Pavúk im prisúdil ľahšiu cestu, no ich súper vyradil obhajcu

Angličania zatiaľ výkonmi zaostávajú za očakávaniami a iba pár sekúnd ich delilo od šokujúceho osemfinálového vyradenia v súboji so Slovenskom (2:1 pp).

"Hrou proti Taliansku sme vyslali dôležitý signál. Nielenže sme sa zomkli a bránili ako jeden muž, ale ukázali sme, že dokážeme útočiť a dominovať na ihrisku," skonštatoval švajčiarsky tréner Murat Yakin po postupe do štvrťfinále.

"Dokázali sme konkurovať Nemcom, zdolať Talianov. Prečo by sme teraz nemali na to, aby sme vyradili aj Anglicko? Sme vo výbornej forme a môj tím je pripravený podať kvalitný výkon," povedal 49-ročný kormidelník Švajčiarska.

Švajčiari sa spoliehajú na výkony svojich opôr Granita Xhaku či Manuela Akanjiho. Hnacím motorom Švajčiarska je však trio Dan Ndoye, Michel Aebischer a Remo Freuler z talianskej Bologne, ktoré dopomohlo talianskemu klubu k účasti v Lige majstrov a formu si prenieslo aj do reprezentácie.

Tlak je na Angličanoch, ktorých ženie vpred motivácia triumfovať na veľkom turnaji prvýkrát od roku 1966 a vôbec premiérovo na kontinentálnom šampionáte. Od šokujúceho vypadnutia so Slovenskom ich však delili iba sekundy.

Hneď v prvej minúte predĺženia potom poslal Anglicko do vedenia kanonier Harry Kane a topfavorita nasmeroval do štvrťfinále.

"Po 60 minútach hry som si myslel, že ideme domov. Veľkú úlohu zohrala zmena myslenia nás všetkých. Chceli sme si udržať vieru a presvedčenie, že postúpime," vrátil sa k stretnutiu so Slovákmi obranca John Stones.

Anglicko má cestu za titulom "vydláždenú" cez menej náročnú vetvu pavúka. Vo vyraďovačke sa vyhlo domácemu Nemecku, ako aj ašpirantom na celkový triumf Španielom, Francúzom a Portugalcom.

Ak Angličania potvrdia úlohu favorita, v boji o finále sa stretnú s úspešnejším z dvojice Holandsko - Turecko.

"Musíme sa dostať späť do mentálneho rozpoloženia, v ktorom sme boli pred zápasom so Slovenskom. Ak je čokoľvek potrebné na víťazstvo, musíte byť pripravení ísť do toho. Sme pripravení si opäť siahnuť na dno síl," poznamenal Southgate.