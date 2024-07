Angličania oslavujú postup do semifinále, Švajčiarov rozosmutnil penaltový rozstrel

EURO 2024 - štvrťfinále

DÜSSELDORF. Futbalisti Anglicka sa stali tretími semifinalistami EURO 2024 (ME vo futbale 2024) . V sobotňajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili v Düsseldorfe nad Švajčiarskom 5:3 po rozstrele, duel sa po riadnom hracom čase i predĺžení skončil nerozhodne 1:1.

II. polčas:

Druhý polčas priniesol zaujímavejšie dianie a aj góly. V 51. minúte sa Švajčiar Embolo zbavil Konsu, no prízemnej strele chýbala razancia.

Švajčiari vstúpili do druhého polčasu odvážnejšie, viackrát ofenzívne pohrozili Angličanom a v 75. minúte išli do vedenia. Ndoye prihral do šestnástka, anglický obranca Stones stečoval loptu priamo na kopačku Embola, ktorý trafil odkrytú bránku - 0:1.

Angličania zareagovali tromi striedaniami a nepriaznivý stav odvrátili už po piatich minútach. V ofenzívnej akcii si Saka vylepšil streleckú pozíciu a ľavačkou z hranice šestnástky poslal loptu k vzdialenejšej žrdi - 1:1.