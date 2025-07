Angličanky obhájili titul majsteriek Európy. Finále prinieslo penaltovú drámu

Chloe Kellyová, útočníčka Anglicka a strelkyňa rozhodujúcej jedenástky: „Bola som pokojná a vyrovnaná. Vedela som, že rozvlním sieť. Tento tím presne ukazuje, aké to je byť Angličanom. Som naň teraz veľmi hrdá, toto družstvo tvorí mágia. Je to obrovský moment. Každému dievčaťu s takýmto snom odkazujem, že sa to dá. Len ďalej snívajte.“

Hannah Hamptonová, brankárka Anglicka a Hráčka zápasu: „Tento tím je jednoducho neuveriteľný, úžasný. Počas celého turnaja sme ukázali, že sa nevzdávame, keď prehrávame o gól. Máme tú húževnatosť. Nikdy nehovoríme, že končíme. Jednoducho pokračujeme ďalej a presne to sme dnes urobili.“