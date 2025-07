ONLINE: Anglicko - Španielsko dnes, finále ME vo futbale žien 2025 LIVE

ŠPANĚLSKO Španělky prošly základní skupinou naprosto suverénně. V prvním klání se čtyřikrát prosadily do poločasu a pátou branku do portugalské sítě přidaly v nastaveném čase druhé půle, byla z toho vysoká výhra 5:0. O čtyři dny později dokázaly Španělky vstřelit dokonce ještě o gól více. Belgičanky po suverénním výkonu rozdrtily 6:2. Poslední zápas Španělek ve skupině nabídl nejvyrovnanější bitvu, proti Italkám dokonce musely dotahovat jednobrankové manko, které v 10. minutě vytvořila Olivierová. Del Castillová ale o čtyři minuty pozdějí srovnala a po gólech Guijarrové a vystřídavší Gonzalez Rodriguezové z toho bylo španělské vítězství 3:1. V play-off, konkrétně ve čtvrtfinále Španělky schytaly domácí švýcarský výběr, jenž se ale téměř k ničemu nedostal a Španělky ve všech aspektech hry dominovaly a zvítězily 2:0. Semifinále s Německem ve středu nabídlo velmi málo gólů, vlastně nejmenší možný počet k postupu do další fáze, padl totiž jeden jediný, a to navíc až v prodloužení a ve 113. minutě se o něj postarala Bonmatiová. Němky své tři velké šance v průběhu zápasu neproměnily a do dnešního finále tak postoupily právě Španělky.

ŠPANĚLSKO Španělky prošly základní skupinou naprosto suverénně. V prvním klání se čtyřikrát prosadily do poločasu a pátou branku do portugalské sítě přidaly v nastaveném čase druhé půle, byla z toho vysoká výhra 5:0. O čtyři dny později dokázaly Španělky vstřelit dokonce ještě o gól více. Belgičanky po suverénním výkonu rozdrtily 6:2. Poslední zápas Španělek ve skupině nabídl nejvyrovnanější bitvu, proti Italkám dokonce musely dotahovat jednobrankové manko, které v 10. minutě vytvořila Olivierová. Del Castillová ale o čtyři minuty pozdějí srovnala a po gólech Guijarrové a vystřídavší Gonzalez Rodriguezové z toho bylo španělské vítězství 3:1. V play-off, konkrétně ve čtvrtfinále Španělky schytaly domácí švýcarský výběr, jenž se ale téměř k ničemu nedostal a Španělky ve všech aspektech hry dominovaly a zvítězily 2:0. Semifinále s Německem ve středu nabídlo velmi málo gólů, vlastně nejmenší možný počet k postupu do další fáze, padl totiž jeden jediný, a to navíc až v prodloužení a ve 113. minutě se o něj postarala Bonmatiová. Němky své tři velké šance v průběhu zápasu neproměnily a do dnešního finále tak postoupily právě Španělky.