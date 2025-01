Nováčik pozdvihol klub, ktorý bol na kolenách. Jeho čísla sú výborné, chváli ho expert

Duelom Houstonu Texans proti Los Angeles Chargers sa v sobotu začne rozhodujúca časť sezóny NFL, ktorá vyvrcholí ostro sledovaným Super Bowlom. Do play-off postúpilo 14 najlepších tímov súťaže, ktoré delia štyri, respektíve tri víťazstvá od trofeje Vinca Lombardiho. Aká však bola základná časť? "Myslím si, že sa prehĺbili rozdiely medzi tímami, ktoré postúpili do play-off a ktoré nie a veľa tímov sa bude obzerať po quarterbackoch, pretože sa hralo aj veľa zlého futbalu," hovorí komentátor LADISLAV FABO.

Najlepšiu bilanciu dosiahli hráči Kansasu City (15-2), no neraz mali veľké šťastie. Boli ich výsledky lepšie ako samotné výkony? Chiefs hrali presne toľko, koľko potrebovali. Keď bolo treba potiahla ich obrana, inokedy behová hra a samozrejme majú skvelého Patricka Mahomesa. V prípade Kansasu je známe, že vie načasovať formu. Navyše, pred play-off sa vrátili do akcie aj niektorí predtým zranení hráči ako Hollywood Brown, Isiah Pacheco či po zlomenine nohy aj Jaylen Watson. Chiefs majú vlastne všetko okrem ofenzívnej línie, kde majú problém s tacklami. Mahomes je však mobilný quarterback, ktorý sa s tým dokáže vyrovnať. Pre mňa je Kansas favoritom číslo jeden.

Konferenciu NFC ovládol Detroit, ktorý sa po rokoch trápenia teší z historickej sezóny. Rovnako ako Kansas prehral len dvakrát. Lions hrajú výborný futbal. Komentoval som viacero ich zápasov a videl som snáď všetky, pretože ich hra je veľmi atraktívna. Na rozdiel od Kansasu majú skvelú ofenzívnu líniu, vďaka čomu majú dominantný útok. Majú silového aj výbušného running backa, výborných receiverov, ofenzívneho koordinátora a tiež skúseného quarterbacka Jareda Goffa, ktorý na rozdiel od minulých sezón hrá s chladnou hlavou.

Pre Lions bolo dôležité, že zvládli posledný zápas proti Minnesote (31:9) a majú voľno v prvom kole play-off. Pre nich je to zásadné. Súrne to potrebovali najmä kvôli tomu, že im chýba zopár hráčov základnej zostavy. Sú však na vlne, majú dobrú tímovú chémiu a myslím si, že s Philadelphiou sú jasnými favoritmi konferencie NFC na postup do Super Bowlu. V súvislosti s cenou MVP sa skloňujú najmä mená Lamar Jackson a Josh Allen. Na ktorého quarterbacka by ste ukázali vy? Je to veľmi ťažké určiť. Hlasujú o tom zámorskí novinári, a tak to vždy bude istým spôsobom subjektívna anketa a kritéria nie sú jasne stanované. Čisto štatisticky je na tom lepšie Lamar. Prihral na 41 touchdownov, pričom hodil len štyri interceptions. Miestami vyzerá nezastaviteľne. Navyše, sám získal 915 yardov po zemi, čo nezíska hocijaký running back. VIDEO: Bude MVP základnej časti Lamar Jackson alebo Josh Allen?

Myslím si, že hrá ešte lepšie ako v sezónach, v ktorých sa stal MVP. Na druhej strane, Josh Allen skóroval oproti minulému ročníku menej touchdownov, nahádzal menej yardov a akurát hodil len menej interceptions. Môžeme to však brať aj z toho pohľadu, kto mal lepší tím a od ktorého tímu sa viac očakávalo. Podľa mňa sa od Buffala čakalo menej, keďže prišlo o dôležitých receiverov ako Gabe Davis alebo Stefon Diggs. Bills majú menej komplexný tím ako Ravens, no napriek tomu ich Allen dotiahol k lepšiemu skóre. MVP je veľmi ťažké určiť, obaja si to zaslúžia.

V NFL takmer padol vyše 40-ročný rekord v počte behových yardov v sezóne. Je Saquon Barkley dnes najlepší hráč na svojom poste? Čo sa týka running backov platí, že je Saquon Barkley, Derrick Henry a potom sú všetci ostatní. Skvelá hra Barkleyho ma neprekvapila, keďže už v predošlej sezóne ťahal útok Giants a teraz prišiel do oveľa lepšieho tímu. Vo Philadelphii dostal výbornú ofenzívnu líniu a keďže útok Jalena Hurtsa nebol založený iba na ňom, tak mu to prirodzene otváralo priestor. Navyše, dá sa na neho spoľahnúť aj v pasovej hre. Áno, bol blízko k tomu, aby prekonal rekord rekordov a teda 2105 yardov Erica Dickersona zo sezóny 1984. Vtedy však útok Los Angeles Rams nebol komplexný, ale čisto založený na behovej hre.

Running back Saquon Barkley (s loptou) v zápase Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys. (Autor: TASR/AP)

Barkley je faktorom, ktorý Eagles nedovolil dostať sa do nejakej krízy. Úvod ročníka nemali ideálny, no možno jeho 65-yardový touchdown proti Saints, ktorým odvrátil prehru, naštartoval celé mužstvo. Jeho manželstvo s Eagles je najlepšia vec, čo sa mohla stať obom stranám. Pre mňa je to jednoznačne najlepší podpis minulého leta.

Keď sme pri rekordoch, Mike Evans vyrovnal Jerryho Ricea v počte 1000-yardových sezón po sebe. Má ich 11, čo na to hovoríte? Je to skvelý hráč. Je dôležité povedať, že v troch dueloch pre zranenie nenastúpil a jeden nedohral, takže preto naháňal ten rekord až do poslednej akcie. Opäť si zahrá v play-off, hoci si myslím, že to bude iba jeden zápas. Viac verím v play-off Washingtonu, no aj keby sa cez neho Buccaneers dostali ďalej, tak divízne kolo bude ich tohtoročný strop. Mike Evans je legenda. Keby po sezóne ukončil kariéru, tak hneď ako to bude možné, bude kandidátom do Siene slávy NFL. Vyhral trofej Vinca Lombardiho, dosiahol spomenutý míľnik, čo je niečo excelentné. VIDEO: Mike Evans aj v 11. sezóne v NFL získal aspoň 1000 yardov

Svoje mužstvá doviedli do play-off aj dvaja nováčikovia z prvého kola draftu 2024. Bolo prekvapením, že boli takí úspešní? Washington mnohých prekvapil, hoci ja som ho tipoval na druhé miesto v divízii NFC East a veril som, že Jayden Daniels bude mať lepšiu nováčikovskú sezónu ako jednotka draftu Caleb Williams. Daniels dostal po štyroch rokoch do play-off organizáciu, ktorá bola na kolenách a podľa mňa má dobrú šancu na to, aby po 19 rokoch vyhrala zápas play-off. Zhodou okolností, naposledy to dokázala proti Tampe.

Je to krásny príbeh mladého quarterbacka. Jeho čísla sú výborné a pre mňa je hlavný kandidát na ofenzívneho nováčika roka aj pred Bo Nixom. Ten si takisto zaslúži pochvalu. Má okolo seba dobrý trénerský tím, časom sa Denveru uvoľní miesto v platovom strope, takže v budúcnosti po prípadných dobrých draftoch môžu byť popredným tímom. New York Jets sa do play-off nedostali v 14. sezóne po sebe. Bol zápas proti Miami posledný v kariére Aarona Rodgersa? Myslím si, že on ešte chce hrať, no neviem, ktorý tím by si ho zobral. On ešte má rok zmluvu, ale svojou osobnosťou je to problémový hráč. Videli sme ako Jets fungovali v príprave aj počas sezóny.

Kde sledovať play-off NFL v TV? Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Dali mu všetko, čo mu videli na očiach. Priviedli aj Devanteho Adamsa, mali dobrú zostavu, ale výsledky boli zlé. A vtedy bolo opäť vidno mrzutého Rodgersa, ktorý je naštvaný na celý svet a nebaví ho to. V poslednom zápase, v ktorom už o nič nešlo, hodil 300 yardov a usmieval sa. Ale budú mu toto tréneri veriť? Rodgers je typ lídra, ktorý keď sa nedarí, tak vytvára toxické prostredie, ktoré nikdy nevedie k úspechu.

Aké boli najväčšie pozitívne a negatívne prekvapenia? Za príjemné prekvapenie označím Minnesotu Vikings. Mal som možnosť ich vidieť naživo a získali si ma aj s trénerom Kevinom O'Connellom. V divízii NFC North som ich tipoval na posledné miesto a oni s quarterbackom Samom Darnoldom, ktorého už mnohí odpisovali, dosiahli bilanciu 14-3. Klobúk dole pred nimi, hoci pri takejto bilancii nezískali divízny titul. Tých negatívnych prekvapení je oveľa viac, ale poviem San Francisco 49ers. Tím, ktorý hral Super Bowl, dosiahol bilanciu 6-11, čo je obrovský prepad. Ukázalo sa, že všetko nemôže stáť na jednom hráčovi. Christian McCaffrey bol vlani preťažovaný, čo je neudržateľné aj vzhľadom na jeho predošlé zranenia. Takisto tam boli kauzy okolo zmlúv Brandona Aiyuka a Deeba Samuela, a myslím si, že 49ers sa vrátili na zem.

Keby ste mali určiť top 3 momenty základnej časti, ktoré by to boli? Na číslo jeden by som dal Hail Mary Danielsa. Je to moment, ktorý úplne zmenil sezónu Chicaga Bears a dodal Washingtonu sebavedomie. Organizácia vtedy definitívne uverila tomu, že sa môže dostať do play-off. Dvojka je Josh Allen v mesiaci december a akcia, keď na zasneženom ihrisku dal prihrávku Amarimu Cooperovi, ten mu ju vrátil a Allen skóroval. No a číslo tri je Barkley a jeho skok dozadu proti Jacksonvillu.