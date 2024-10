Bola to akcia roka, tvrdí insider. Hráč Chicaga robil gestá, svet ho má za babráka

"Nebola to akcia, ktorú sme mali v playbooku. Po zápase sa všetci pýtali Rogera, čo sa to stalo. Povedal, že zavrel oči a kým bola lopta vo vzduchu, povedal Zdravas Mária. A ja som tú loptu chytil," spomína Pearson.

BRATISLAVA. Je to tak trochu akcia zo zúfalstva. Posledná, hoci veľmi mála, šanca na obrat v zápase a uchmatnutie si víťazstva v hodine dvanástej.

Vo Washingtone sa stretli dva najvyššie výbery predošlého draftu. Väčšinu zápasu mal pod kontrolou quarterback Jayden Daniels, keďže Commanders síce neskórovali touchdown, no viedli 12:0.

Aj preto sa dodnes akcia, keď quarterback z veľkej vzdialenosti hádže loptu do end zóny, nazýva Hail Mary, teda v preklade Zdravas Mária .

"Odtiaľto to bude mať hrozne ďaleko. To nemôže dohodiť," vravel komentátor Ladislav Fabo, no o pár sekúnd neskôr vypukla na štadióne obrovská radosť.

Z pozície nováčika quarterbacka to bol v NFL druhý najdlhší víťazný touchdown v histórii. Iba o štyri yardy zaostal za Timom Couchom.