Titul v Snapbacks lige obhajuje Nitra Knights. Bratislava Monarchs začína jubilejnú 30. sezónu

Titul obhajujú hráči Nitra Knights, ambíciu prebojovať sa do play off majú St. Nicolaus Bratislava Monarchs.

BRATISLAVA. Počas víkendu odštartuje 32. ročník českej ligy v americkom futbale - Snapbacks ligy, aj so slovenskou účasťou.

"Boli sme majstri, ale tento rok by sme chceli byť najlepší tím v lige. Okrem toho, že chceme obhájiť, tak by som bol rád, keby bolo vidieť, že sme najlepší. Vyzerá to tak, že najlepšie tímy budú podobné, ako tomu bolo pred rokom," uviedol prezident nitrianskeho klubu Matej Gašperan.

Po dvoch rokoch sa chcú prebojovať do play off hráči Bratislava Monarchs, čím by ideálne oslávili jubilejnú 30. sezónu fungovania klubu.

"Play off je niečo, čo samozrejme každý chce. Nič negarantujem, ale garantujem to, že budeme hrať atraktívny, tvrdý futbal, na ktorý sa bude dať pozerať," vyjadril sa tréner tímu Roland Spais.