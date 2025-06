V Nitre dúfajú v rekord a rozšíria sieň slávy. Opora sľubuje šou na ihrisku aj mimo neho

NITRA. Deväť výhier v základnej časti, najlepšia pozícia pred play-off či kvalita kádra na oboch stranách ihriska robí z hráčov Nitry Knights opäť jedného z favoritov na titul v Snapbacks lige. Vlani sa klub tešil z historického úspechu a dnes ho od druhého triumfu v sérii v českej lige amerického futbalu delia už len dve víťazstvá. Zápasy, výsledky, tabuľka a TV program - Snapbacks liga 2025 O postup do Czech Bowlu s poradovým číslom 32 zabojuje v nedeľu doma pod Zoborom, kam podobne ako vlani zavítajú v semifinále Ostrava Steelers.

Paprčka: Ešte nie sme vo finále Očakávania sú po prelomovej sezóne vysoké. Aj jeden z lídrov ofenzívy Ľuboš Paprčka priznal, že málokto očakáva, že Nitra v semifinále neuspeje. Zároveň však zdôraznil, že hráči nič nepodcenia a hoci svojho súpera v základnej časti dvakrát zdolali, do zápasu vstúpia maximálne koncentrovaní. "Ešte nie sme vo finále, rozhodne sa až na ihrisku. Dôsledne sa na pripravíme, aby sme naozaj mohli opäť po roku hrať v Czech Bowle. Ostrava má kvalitný tím. Naposledy proti Plzni nabehal ich running back Josef Škerko skoro 300 yardov a dal sedem touchdownov," upozornil Paprčka.

Najužitočnejší hráč minuloročného finále takisto vyzdvihol, že semifinále odohrá Nitra doma. Aj to bol jeden z cieľov v základnej časti. "Je to veľká pomoc. Možno si to fanúšikovia ani neuvedomujú, ale keď robia hluk, tak veľmi komplikujú ofenzívnu hru súpera a pomáhajú našej obrane.

Takisto nám dodávajú energiu, takže je veľkou výhodou hrať semifinále doma," uviedol wide receiver, ktorý sa blysol aj v poslednom zápase proti Ostrave. Spolu s Máriom Bírom zaznamenali po dva touchdowny, ďalší pridal Christián Kúdela, a tak sa v Nitre zrodilo jednoznačné víťazstvo domácich 35:10. Zo zápasu tvoria udalosť Na tento zápas prišlo pred dvoma mesiacmi 1038 fanúšikov, no v tíme dúfajú, že v dôležitom dueli play-off prekonajú hranicu 1200 divákov. Nitra Knights sa snažia nasledovať súčasné trendy a prilákať fanúšikov na štadión nielen vďaka dianiu na ihrisku. Zo športového zápasu tvoria udalosť, na ktorú prichádzajú aj rodiny s deťmi s cieľom zabaviť sa. VIDEO: Čo ponúkajú Nitra Knights počas dňa zápasu

"Fanúšikovia v dnešnej dobe potrebujú komfort. Či už ide o kúpu lístka alebo služby, vďaka ktorým sa dobre zabavia či najedia na štadióne. Snažíme sa to robiť tak, aby si povedali, že sa u nás cítili príjemne a prídu znova," povedala pre Sportnet event manažérka Barbora Matušková. Čoraz väčší divácky záujem zároveň pomáha budovaniu značky klubu, ktorý v posledných troch sezónach urobil veľký skok dopredu. Z pohľadu zázemia a sprievodného programu mu v Snapbacks lige patrí jasné prvenstvo.

"V amatérskom športe je to určite ťažšie, ale v Nitre sme sa stretli partia nadšencov, ktorí to robíme s vášňou a myslím si, že to je vidno. Kedysi chodilo na naše zápasy 200 ľudí a aj to boli zväčša rodinní príslušníci, ktorí mali ku klubu vytvorený vzťah. Keď sme však začali hrať na Štadióne pod Zoborom, bolo to akoby sme preskočili niekoľko úrovní. Tento rok sme robili tematické udalosti ako bol americký deň, športový deň, historickú téma, deň detí alebo slovenské derby. Každý domáci zápas mal vlastnú špecifikáciu a ľudom sa to páčilo," opisuje Matušková.

Sprievodný program počas domácich zápasov tímu Nitra Knights. (Autor: Barbora Matušková)

Za deň 108 hovorov Úradujúci šampión Snapbacks ligy otvára hodinu pred zápasom moderovanú detskú zónu so skákacím hradom a štyrmi atrakciami, ktoré sa obmieňajú. Aj týmto spôsobom napĺňa svoj zámer prilákať na zápasy celé rodiny. V rámci sprievodného programu čakajú na nitrianskych fanúšikov súťaže o auto na víkend, klubový merch a pred semifinále aj slávnostný program.

"Do klubovej siene slávy uvedieme druhého člena. Vlani bol prvý Marián Dzíbela a v nedeľu sa k nemu pridá Jozef Trabalka. Zároveň bude mať na starosti aj hod mincou pred začiatkom zápasu," uviedla Matušková. Veľkou organizačnou skúškou si v Nitre prešli minulý rok počas Czech Bowlu. Manažérka priznáva, že hoci to bolo veľmi náročné, najlepšou odmenou sú pozitívne ohlasy fanúšikov a Českej asociácie amerického futbalu. "Nikto z nás nevedel, do čoho presne ideme. Bolo to naozaj veľmi náročné a niečo úplne iné ako bežný zápas. Doteraz neviem, ako sme to zvládli. Ja som bola kanál, cez ktorý všetko išlo. Nonstop som mala pri uchu mobil a keď som si to zo zaujímavosti zrátala, tak som mala v ten deň 108 hovorov. Vo finále som však šťastná, že to dopadlo dobre," dodala.

Stanovia rekord sezóny? Pred rokom sa na rozhodujúci zápas Snapbacks ligy prišlo pozrieť rekordných 2458 fanúšikov, ktorí vytvorili fantastickú atmosféru. V závere predĺženia si človek nepočul vlastného slova a napokon po výhre nad Znojmom mohli priamo na ihrisku prepuknúť majstrovské oslavy.