Betónový Charlie bol hrdý Slovák. V Amerike má sochu, bombardoval Berlín a je legenda NFL

Mal iba osemnásť, keď sa prihlásil do armády. Posadili ho ku guľometu na palube bombardéra B-24 Liberator a poslali ničiť ciele v nacistickom Nemecku. Vedel, že tam na neho všade striehne smrť.

„Na svoj pôvod bol veľmi hrdý. Vždy spomínal, že je Slovák,“ hovorí pre Sportnet do telefónu Kenneth Safarowic, zať Charlesa Bednarika.

Vyrastal v chudobných pomeroch. Otec sa zamestnal v miestnej oceliarni, mama sa starala o šesť detí. Charlie preto odmalička brigádoval, aby prispieval do rodinného rozpočtu. Robil golfového caddieho alebo za dva doláre na deň pracoval na farme.

„V Betleheme bol slovenský, poľský, maďarský a írsky kostol. Ako chlapec som chodil do slovenskej školy Svätého Cyrila a Metoda a učil som sa po slovensky.

Rodičia budúcej hviezdy NFL, Karol Bednárik a Mária Pivovarníčková, prišli do Ameriky v roku 1920 z dediny Široké pri Prešove. Usadili sa v mestečku Betlehem v Pensylvánii, kde tvorili väčšinu obyvateľov prisťahovalci.

Ešte pred ukončením strednej školy narukoval a stal sa členom amerického vojnového letectva. „Chcel som byť pilot, ale nespravil som skúšky. Tak ma posadili do bombardéru ako strelca,“ vysvetľoval pred rokmi Bednarik.

Spomínal, ako pred akciou vstával o štvrtej nad ránom a zakaždým si dal výdatné raňajky, akoby to malo byť jeho posledné jedlo v živote. „Všade okolo nás zúrila protiletecká paľba, počuli sme, ako strely prenikajú do lietadla. Ping! Ping! Ping!“ hovoril pre magazín Sports Illustrated.

Na ceste za majstrovským titulom nastúpili Eagles 20. novembra 1960 proti New York Giants na legendárnom Yankee Stadium.

Bednarik bol majstrom drsných stretov so súpermi a jeden z nich vošiel do histórie. V Amerike ho zvolili za 44. najslávnejší moment v dejinách NFL.

Dve minúty pred koncom sa domáci Frank Gifford zmocnil lopty, no ubehol s ňou sotva zopár metrov, keď obranným zákrokom Bednarik zložil k zemi. Tvrdo, ale čisto.

Gifford zostal nehybne ležať na ihrisku a Bednarik nad ním od radosti zaťal päste. Vďaka pohotovému fotografovi Johnovi Zimmermanovi vznikol jeden z najikonickejších záberov NFL.

„Videl som Gifforda, ako beží s loptou, tak som sa mu postavil do cesty. Vyzeralo to, ako keď sa Volkswagen rúti po jednosmerke a oproti ide kamión. Giffrod sa zvalil, lopta vyletela do vzduchu.

Zmocnil sa jej spoluhráč Weber a keďže do konca zápasu zostávala už len minúta, vedel som, že je to v suchu,“ zaspomínal si Bednarik po rokoch na pamätný moment v denníku Philadelphia Inquirer.