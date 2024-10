Z predavača tehál sa stal hrdina zápasu. NFL však vie byť aj veľmi krutým biznisom

Lenže práve zranenia sú faktorov, ktorý bráni viacerým tímom ukázať v prebiehajúcej sezóne NFL svoj potenciál. Najlepším príkladom je San Francisco, ktoré bude mať čo robiť, aby sa vôbec prebojovalo do play-off.

O desať mesiacov neskôr zverenci Dana Campbella opäť zarmútili U.S. Bank Stadium a po záverečnej dráme uštedrili Vikings prvú prehru v sezóne.

Aj Bates začínal najskôr s európskym futbalom a na univerzitách si vyskúšal aj ten americký. Ako nedraftovaný hráč sa dostal do tréningového kempu Houstonu, no vytúženej ponuky sa zo strany Texans nedočkal.

Bates dostal od Detroitu ponuku po sezóne strávenej v United Football League. Mal byť pôvodne náhradníkom, no Michael Badgley sa zranil. Bates sa chopil šance a doposiaľ premenil všetkých desať field goalov.

Lions boli niekoľko rokov fackovacím panákom NFL, no dnes patria k favoritom na Super Bowl. Úžasnú prácu odviedli najmä v predošlých draftoch, v ktorých si vybrali stavebné kamene súčasného mužstva.

Príchod Gibbsa sa spočiatku nestretol s nadšením, no vedenie Lions ho veľmi chcelo. Po tom, čo si Tennessee Titans z 11. miesta vybrali Petra Skoronského a teda Gibbs zostal voľný, zavládlo v draftovej miestnosti nadšenie.

Paradoxom je, že Patrick Mahomes nehodil ani jeden pasový touchdown. Dvakrát prešiel do end zóny running back Kareem Hunt, raz samotný Mahomes a tesne pred koncom skóroval aj Mecole Hardman.

VIDEO: Zranenie vyradí Brandona Aiyuka do konca sezóny

Ešte horšie sú na tom 49ers, ktorým reálne hrozí, že po účasti v Super Bowle budú musieť veľmi bojovať vôbec o postup do vyraďovacej časti.

Niečo podobné ako San Franciscu sa stalo aj Tampe Bay, ktorá síce skvele začala zápas s Baltimorom, no napokon mali fanúšikovia tváre v dlaniach.

NFL je čo sa týka zranení veľmi krutým biznisom. Tímy môžu mať fantastickú formu, no za pár sekúnd sa všetko môže zrútiť ako domček z kariet.

Quarterback hostí C. J. Stroud nemal svoj deň, keď skompletizoval iba 10 z 21 prihrávok pre 86 yardov. Napriek tomu sa Texans štyrikrát dostali do vedenia, ale na posledný úder Packers už nemohli odpovedať.

Love v poslednom útoku dokázal loptu dostať do dostatočnej vzdialenosti pre kickera Brandona McManusa, ktorý s vypršaním času rozhodol.

"Rozhodne to nebol dokonalý výkon. Bolo tam veľa chýb, ale našli sme spôsob ako vyhrať a o tom to celé je," povedal Love, ktorý prihral na tri touchdowny, no okrem 220 yardov zaznamenal aj dve interceptions.

Obaja mladí hráči sú kamaráti a už pred zápasom si vymieňali komplimenty. Hoci Love istý čas chýbal pre zranenie, rovnako ako Stroud ťahajú svoje tímy do play-off, v ktorom nebudú želaným súperom.

Fanúšikovia pálili jeho dres

Na záver treba vyzdvihnúť návrat Saquona Barkleyho do New Yorku. Na MetLife Stadium rozhodne nešetril svoj bývalý klub a Giants prevalcoval.

Na sociálnych sieťach videl niektorých fanúšikov páliť jeho starý dres, čo ho správne namotivovalo a na ihrisku predviedol famózny výkon.