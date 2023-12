Pick 6: Všetko zmenila jedna veta jeho manželky. Hráč Dallasu píše nevšedný príbeh

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2023 vám portál Sportnet prináša šesť okamihov týždňa. Sme v polovici decembra a poznáme prvý tím, ktorý si zaistil miestenku v play-off. Hviezdnemu Patrickovi Mahomesovi sa nepozdával výkon rozhodcov, Dallas deklasoval divízneho rivala a takmer boli diváci svedkami výsledku 0:0. Pick 1: Je to konečne ich rok? Dallas Cowboys sú dlhodobo najhodnotnejší športový tím sveta, ale na vytúžený úspech v Super Bowle čakajú už takmer 27 rokov. Veta "This is our year", teda toto je náš rok zľudovela, no ktovie, či sa to vo februári nezmení.

Tím okolo quarterbacka Daka Prescotta predvádza celú sezónu veľmi dobré výkony, no chýbalo mu veľké víťazstvo. To však prišlo v správnom čase, keď v divíznom šlágri Cowboys zdolali Philadelphiu Eagles 33:13.

Majiteľ klubu Jerry Jones sa dokonca vyjadril, že to bolo najväčšie víťazstvo, ktoré dosiahol tréner Mike McCarthy počas štyroch sezón v službách Dallasu. Navyše, McCarthy počas týždňa podstúpil operačný zákrok slepého čreva. Jeho zverenci skórovali v každom útočnom drive v prvom polčase a dosiahli 15. domáce víťazstvo v sérii. Obrana Eagles mala opäť ťažký večer a podobne ako proti San Franciscu nedokázala rozbehnutého súpera zastaviť.

Naopak, obrana Dallasu bola exkluzívna - tri hviezdy súpera (Hurts, Brown a Smith) donútila k strate lopty. Jalena Hurtsa nepustila k touchdownu, ten jediný zaznamenala defenzíva Eagles po fumble Prescotta. Pozitívna bola veľmi pestrá ofenzívna produkcia. Nebolo to iba o Lambovi a Pollardovi, ale až päť hráčov Dallasu získalo aspoň 35 pasových yardov. Pick 2: Inšpiratívny príbeh a výnimočný výkon Ak si myslíte, že sme na jedného dôležitého hráča Dallasu zabudli, nie je to tak. Venujeme mu celý druhý pick, pretože si to zaslúži svojimi výkonmi i príbehom. Proti Philadelphii štyrikrát parádne trafil z poľa kicker Brandon Aubrey. V nohe má poriadny dynamit, veď najkratší field goal meral 45 yardov. Okrem toho sa nemýlil ani z hranice 60, 59 a 50 yardov. VIDEO: Brandon Aubrey a jeho 60-yardový field goal

Svoju športovú kariéru pritom začal v klasickom futbale. V drafte MLS 2017 si ho vybralo Toronto, no v nabitom kádri sa Aubrey nedokázal presadiť. Po čase odložil kopačky a začal pracovať ako softvérový inžinier. Keď raz však s manželkou Jenn pozeral zápas NFL, spolu videli ako kicker minul jednoduchý field goal. Jeho žena mu povedala: "Ty by si to trafil." Aubreyho tieto slová natoľko motivovali, že začal trénovať a snívať sen o NFL. Po dvoch sezónach v United States Football League (USFL) si ho pozvali na skúšku Cowboys a napokon s ním podpísali kontrakt.

Bývalý futbalista v tejto sezóne premenil všetkých 30 pokusov o field goal. Proti Philadelphii sa stal prvým kickerom v histórii, ktorý v jednom zápase premenil dva pokusy z poľa z hranice aspoň 59 yardov. Ktovie, či raz neprekoná 66-yardový rekord Justina Tuckera. Aj vďaka tomu Dallas bojuje o prvenstvo v konferencii NFC. "Nemám k tomu čo povedať, je to výnimočný výkon," reagoval komentátor Ladislav Fabo.

/televízny program aktualizujeme/ Pick 3: Namiesto hrdinu bol babrákom Oveľa menej spokojnejší než v Dallase boli fanúšikovia na Arrowhead Stadium, kde Kansas podľahol Buffalu 17:20. Chiefs prehrali už tretí z posledných štyroch zápasov, a tak je ich aktuálna bilancia osem výhier a päť prehier. Bez zraneného Isiaha Pacheca takmer neexistovala behová hra, a tak bola ešte väčšia zodpovednosť na pleciach Patricka Mahomesa. Ten však v úvode vyzeral pomerne bezradne a nakopla ho až tradičná chyba Josha Allena. Keď 117 sekúnd pred koncom poslal kicker Tyler Bass Buffalo do trojbodového vedenia, obhajca trofeje Vinca Lombardiho mal stále dobrú šancu na zasadenie rozhodujúceho úderu. A zdalo sa, že to aj dokázal.

Mahomes našiel dlhým pasom Travisa Kelceho, ktorý ukázal úžasné herné myslenie. Spätnou prihrávkou poslal loptu do rúk osamoteného Kadariusa Toneyho a ten dobehol do end zóny. Lenže rozhodcovia hodili na trávnik žltú vlajku a zahlásili ofsajd práve Toneyho. Po skončení zápasu Mahomes kričal smerom k rozhodcom a kritizoval ich za tento verdikt. Vravel, že za sedem rokov v NFL niečo takéto ešte nezažil. VIDEO: Parádna akcia, z ktorej však napokon body neboli

"Nemám slov. Koniec ďalšieho zápasu a my sa opäť rozprávame o rozhodcoch. Je to zlé pre NFL," povedal. "Je to trochu trápne. Som veľmi sklamaný, že zápas takto skončil," doplnil ho tréner Kansasu Andy Reid. Každopádne, opakované zábery ukázali porušenie pravidiel. Insider NFL Ian Rapoport uviedol, že NFL sa bude zaoberať vyjadreniami Mahomesa a Reida na adresu rozhodcov a zrejme ich neminie nejaká pokuta. "Jednu z najlepších akcii možno desaťročia prekazí to, že Kadarius Toney stojí špičkou v neutrálnej zóne," povedal šéfredaktor portálu nfl.cz Ondřej Horák. "Nikdy som takúto hru v NFL nevidel," dodal tréner Bills Sean McDermott. Pick 4: Zápas zachránil náhradník náhradníka Las Vegas bude 11. februára hostiť Super Bowl LVIII a nikto si ani len nechce pripustiť možnosť, že by sa zápas roka o nehynúcu slávu podobal tomu, čo sa na Allegiant Stadium dialo v nedeľu. Viac ako 60-tisíc fanúšikov na prvé body súboja medzi Raiders a Vikings čakalo priam nekonečne dlho. Prvá štvrtina nič, druhá nič, tretia nič...

Ako jediný pohol ukazovateľom skóre hosťujúci kicker Greg Joseph, ktorý v čase 58:03 premenil 36-yardový field goal. Pokiaľ by Minnesota vyhrala 3:0 v zápase NHL na ľade tímu z Las Vegas, bol by to fantastický výsledok po určite veľmi kvalitnom výkone. Avšak v tomto prípade to bolo veľké trápenie z oboch strán. Hrdinom zápasu bol náhradný quarterback Minnesoty Nick Mullens. Ten nastúpil vo štvrtej štvrtine, za ktorú získal 83 pasových yardov, čo bolo o 20 viac než v prípade jeho spoluhráča Joshuu Dobbsa za tri štvrtiny.

"Nikdy neviete, kedy zaznie vaše meno, ale musíte stále tvrdo pracovať, pripravovať sa a veriť, že raz príde váš čas," povedal Mullens. Naposledy sa zápas NFL skončil výsledkom 3:0 pred 16 rokmi, keď Pittsburgh zdolal Miami. V ére Super Bowlu (od roku 1967, pozn.) sa to stalo iba sedemkrát a naposledy skončil zápas 0:0 ešte v roku 1943. Proti sebe vtedy hrali New York Giants a Detroit Lions. Pick 5: V Miami sa ťažko zaspávalo Bolo azda najväčším favoritom 14. hracieho týždňa. Doma ešte neprehralo a čelilo tímu, ktorý je už len tieňom mužstva, ktoré s running backom Derrickom Henrym naháňalo strach. Miami zápas nevyšiel, to je pravda. Avšak po troch darovaných touchdownoch (pick 6, zbabraný return a fumble, pozn.) viedlo nad Tennessee 27:13. Tento náskok si držalo aj v čase, keď zostávali do konca menej ako tri minúty. Tennessee Titans však následne predviedli možno obrat tejto sezóny. Dovtedy platilo, že v 642 zápasoch po sebe zakaždým prehral tím, ktorý v posledných troch minútach strácal štrnásť a viac bodov.

Najskôr deviatimi akciami prešli 75 yardov (plus dvojbodová konverzia), potom za 25 sekúnd poslali domáceho quarterbacka Tuu Tagovailoa späť na lavičku a napokon len štyri akcie stačili na to, aby Henry skóroval. „Myslím si, že veľa ľudí bude ťažko zaspávať, vrátane mňa. Toto nie je niečo, čo môžete urobiť a očakávať, že vyhráte. Je to tvrdá lekcia, že žiaden náskok nie je bezpečný,“ povedal tréner Doplhins Mike McDaniel.

Miami sa v prípade víťazstva mohlo s bilanciou 10-3 dotiahnuť na lídra konferencie AFC Baltimore Ravens, ktorý v ďalšom veľmi zaujímavom zápase kola zdolal Los Angeles Rams 37:31 po predĺžení. Pick 6: Štvorzápasový šprint do play-off Fanúšikovia Buccaneers, Falcons a Saints budú do konca základnej časti tak trochu pripomínať slovenských fanúšikov počas MS v hokeji. Budú prepočítavať a špekulovať, ako sa ich obľúbenci môžu dostať do play-off. Divízia NFC South je najslabšia, no veľmi vyrovnaná. Spomenuté tri tímy majú bilanciu šesť výhier a sedem prehier, a tak ich čaká štvorzápasový šprint. Cieľ s názvom play-off však s najväčšou pravdepodobnosťou uvidí len jeden z nich. Ktorý? V tomto prípade by bola potrebná krištáľová guľa. Situácia v divízii mohla byť jasnejšia, no Tampa Bay touchdownom Cadea Ottona 31 sekúnd pred koncom otočila skóre na pôde Atlanty. Takto je všetko otvorené a na programe je ešte niekoľko divíznych súbojov. VIDEO: Cade Otton rozhodol o víťazstve Tampy Bay na pôde Atlanty

Naopak, oficiálne prvým tímom s istotou účasti v play-off je San Francisco, ktoré si v nedeľu poradilo so sympaticky bojujúcimi Seattle Seahawks 28:16. Brock Purdy si 368 nahádzanými yardmi vytvoril kariérne maximum a Deebo Samuel sa postaral o ďalší rekord NFL, keď ako wide receiver zaznamenal už 19. behový touchdown vo svojej kariére. Paradoxne, proti Seattle získal po zemi jeden jediný yard.

