Malý hokejový národ bojuje za chorého spoluhráča. Jeho dres visí v šatni

„Je to náš druh, náš kamarát. Prežili sme spolu mnoho súbojov. Pred rokom sme sa dozvedeli o tom, že trpí chorobou ALS. Veľmi nás to zasiahlo a spočiatku sme tomu nemohli uveriť. Bol to tichý líder v našej kabíne.

„Myslím, že je šanca, že sa bude cítiť lepšie. Zbierame peniaze na cestu do USA, kde by mohol podstúpiť liečbu. Chceli by sme, aby mu pomohlo čo najviac ľudí. Je to krutá choroba, ktorá má rýchly nástup. Musíme mu pomôcť čo najskôr,“ pokračoval Pavlin.

Nádej pre Aleša

Manželka Andreja založila charitatívnu zbierku, v ktorej sa doposiaľ vyzbieralo necelých 37 000 eur. Na liečbu je potrebných až 650 000 eur.

Najviac prispel najúspešnejší slovinský hokejista Anže Kopitar so sumou 11 000 eur.