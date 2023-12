Sýkora sa pripojil k slovenskému tímu: Sme vynikajúca partia

KUNGSBACKA. Slovenský hokejista Adam Sýkora sa pripojil k reprezentácii do 20 rokov pred začiatkom majstrovstiev sveta vo švédskom Göteborgu .

"Prišli sme sem po tímový úspech. Bol by som veľmi rád, ak by sa nám to podarilo dosiahnuť.

Platí, že len tímový úspech nám môže pomôcť k lepšej budúcnosti aj z individuálneho hľadiska. Naopak to neplatí.

Pre viacerých z nás je tu posledná šanca niečo dosiahnuť v juniorskom veku. Verím, že sa chytíme a všetci si osvoja, že ideme spoločne za jedným cieľom," dodal Sýkora.