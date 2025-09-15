Jakšík končí v Záhrebe už v prvom kole. Nedostal sa ani do repasáže

ZÁHREB. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Adam Jakšík prehral v 1. kole kategórie do 97 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe.
Nad jeho sily bol Venezuelčan Cristian Jose Sarco Colmenarez, ktorému podľahol 1:2 na body.
Slovenský reprezentant sa nedostal ani do repasáže, keďže jeho súper prehral v osemfinále s olympijským šampiónom z Ria a strieborným z Tokia Kyleom Frederickom Snyderom z USA 0:10.
MS v Záhrebe
Voľný štýl - muži:
do 97 kg: Cristian Jose Sarco Colmenarez (Ven.) - Adam Jakšík (SR) 2:1 na body