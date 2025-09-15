Jakšík končí v Záhrebe už v prvom kole. Nedostal sa ani do repasáže

Slovenský zápasník Adam Jakšík.
Slovenský zápasník Adam Jakšík. (Autor: TASR)
TASR|15. sep 2025 o 12:29 (aktualizované 15. sep 2025 o 13:29)
ZÁHREB. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Adam Jakšík prehral v 1. kole kategórie do 97 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe.

Nad jeho sily bol Venezuelčan Cristian Jose Sarco Colmenarez, ktorému podľahol 1:2 na body.

Slovenský reprezentant sa nedostal ani do repasáže, keďže jeho súper prehral v osemfinále s olympijským šampiónom z Ria a strieborným z Tokia Kyleom Frederickom Snyderom z USA 0:10.

MS v Záhrebe

Voľný štýl - muži:

do 97 kg: Cristian Jose Sarco Colmenarez (Ven.) - Adam Jakšík (SR) 2:1 na body

