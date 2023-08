V semifinále zdolali zvučného súpera. Hráči MEFERES dosiahli ďalší skvelý výsledok

V bratislavskej Eurovei sa uskutočnil záverečný finálový turnaj pre 16 najlepších tímov z ôsmych zastávok Tour. Tie doplnili 2 extrémne kvalitné "divoké karty" v kategórii Elite. Okrem nich súťažili i mládežníci v U18 kategórii a ženy. Sportnet je generálnym mediálnym partnerom tímu MEFERES. O všetkom podstatnom sa rozpovedal jeho zakladateľ MATÚŠ MEČIAR. Ešte 3 dni pred turnajom sme si mysleli, že našim najväčším protivníkom, ak pôjde všetko podľa plánu, bude BM STAL vedený našim kamarátom a legendou svetového 3x3 basketbali Michaelom Hicksom.

Ten vystrieľal pre Poľsko nielen olympiádu, ale i bronz na majstrovstvách sveta v roku 2019. Toto ofenzívne monštrum nás minulý rok zachraňovalo na českom finále, kde si zahral za náš tím po tom, čo nám dva dni pred turnajom vypadol štvrtý hráč.

Majkl bol ochotný deň pred turnajom sadnúť do auta a ísť cez pol republiky len preto, aby porazil svoj bývalý tím, ktorý mu ukázal po olympiáde chrbát. 'Money in the bank', ako znie jeho prezývka, však dokazuje, že vek je iba číslo a ešte ani zďaleka nepatrí do starého železa. Myslím, že každému, kto dúfal, že niekto z favoritov zakopne, doslova vyrazilo dych, keď tri dni pred turnajom pribudli do rozpisu dve "divoké karty".

Riga so zlatým medailistom z olympijských hier v Tokiu Agnisom Čavarsom a nemenej kvalitný víťaz bosnianskej Tour Inving-Medic Plus s Radukičom, ktorý je slovenským basketbalovým fanúšikom známy z pôsobenia v Interi Bratislava. Ihneď bolo každému jasné, že to bude doslova peklo. Slovenské tímy urobili progres A to podotýkam, že chýbal ešte český repre tím, ktorý podáva tento rok excelentné výkony i napriek faktu, že vek hráčov je bezpečne v kategórii U23. Ten sa nemohol zúčastniť pre účasť v Nation League, kde patrí k favoritom na celkové víťazstvo. Česi vďaka širokej rotácii doručili i tak veľmi kvalitné mužstvo do 22 rokov, za ktoré nastúpili Prošek a Szarowski, ktorí za nás hrali tento rok rakúsku Tour. Český nároďak vedie zhodou okolností náš kmeňový hráč Martin Novák, ktorý odvádza výbornú prácu, keďže chlapci postúpili v tomto roku na ME a vyhrali Českú Tour.

Okrem z môjho subjektívneho pohľadu štyroch superfavoritov sa predstavila nemenej kvalitná skupina slovenských top tímov. Môžem bezpečne povedať, že slovenské tímy urobili vynikajúci progres, čo bolo vidieť i na výsledkoch, pričom favoriti si niekoľkokrát museli siahnuť na dno síl, aby vôbec zvíťazili. Meferes postavil tím z troch rozohrávačov Ak by nelosoval počítač podľa rankingu, verím, že by to bolo ešte oveľa zaujímavejšie. Na rankingový žreb doplatil najviac Letný Vánok, ktorý schytal do skupiny náš Meferes a Bosniakov.

Tento už legendárny tím kraľoval slovenskej 3x3 scéne od jej vzniku až do roku 2014. Už cestou na turnaj sme si v aute s hovorili, že vzhľadom na to, že sme postavili super nízky tím, ktorý tvorili traja rozohrávači Ján Stehlík, Milan Žiak a Lukáš Bukovjan, a jediným big manom Jozefom Vojtekom, budú títo tažkotonážnici betónovať šestku a dúfať, že netrafíme.

My sme zas išli vyvrátiť mýtus, že nízka zostava je zlá zostava. Viackrát sa nám totižto stalo, že v našej nabitej súpiske tvorenej "milión hráčmi", nominovaní preferovali vysokých spoluhráčov. Tento deň bol špeciálny i preto, lebo SBA si prichystala prekvapenie pre legendu tohoto športu Jara Ciha a pripravili mu slávnostné ukončenie jeho úspechmi ovenčenej 30 ročnej kariéry. Skvelým darčekom by bolo samozrejme aj na rozlúčku nás poraziť. Bosniaci zažili šok Nám išlo o veľa a nemohli sme to za žiadnych okolností dopustiť. Zápas bol veľmi zaujímavý, miestami pripomínal počítačovú hru. Všetci dali do toho všetko, Jopo nemal loptu a my sme boli rýchlejšie na 21 bodoch. Pripísali sme si prvú výhru. Potom vánok odohral fyzicky náročný zápas s bosnianským tímom, ktorý si veľmi rozmyslel, či vnikne do jamy levovej, kde ho čakalo pol tony agresívnej rugby obrany. Ak by vánku neodišla kondícia, veril by som, že zápas môžu dotiahnuť do víťazného konca, avšak Inving-Medic si to v závere uhral. Práve v momente, keď sme išli na bosniakov my, prišiel najväčší basket srdciar v Českej republike a náš nový sponzor Jindřich Horák - VIVID BOOKS.

Chalani akoby ožili a rozpútali doslova peklo. Protivnika zdemolovali ohromujúcou úspešnosťou a efektivitou. Bol to neuveriteľný zápas, kde všetci všetko trafili. Nie som si vedomý, že by sme zahodili čo i len jednu strelu. S Jindrom sme si užívali tento zápas ako malé deti na pieskovisku a tešili sa z víťazstva v skupine, čo zaručilo priamy postup do štvrťfinále. Bosniansky tím sa po našom šoku prebral a podľa očakávaní dokráčal do semifinále, kde vyzval Hicksovcov.

V slovenskom štvrťfinále uspel Meferes Ak do roku 2014 vládol slovenskej 3x3 scéne už spomínaný Letný Vánok, žezlo po ňom prebral Energy team, ktorý sa dokázal na vrchole udržať celé štyri sezóny až do roku 2018, kým sme nevznikli my. Od roku 2019 už dominantne kraľuje MEFERES a tento štvrťfinálový zápas to mal opäť raz potvrdiť. Ak by niekto požiadal Energy o hajlajty, nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že by im pustili zápasy proti nám. Pretože toto mužstvo predvádza svoju najlepšiu hru práve v zápasoch s nami.

Opäť sme to však ustáli a s Jindrom i za cenu anaerobných tepov a vykričaného hrdla sme mohli chalanom podať ruky a tešiť sa na semifinálovú bitku s Rigou. Jedna z najväčších výhier v kariére Riga bola od príchodu do profi kolotoča mojim obľúbeným tímom č. 1, ktorému som pri sledovaní WTčiek vždy fandil. Tvorili ju v zásade Miezis, Lasmanis, Krumins a Čavars. Ak niekto chýbal, zaskakoval spravidla Strelnieks. Tak títo chlapci sú zatiaľ jediní olympijskí víťazi. Majú nespočetné množstvo úspechov i na profi scéne, ale tento rok odišlo duo Miezis-Lasmanis do Pekingu, kde pomáhajú Číne vylepšiť ranking krajiny, aby postačil na priamu cestu na OH 2024 v Paríži. Čína to tento rok rozbehla naplno a množstvo tímov obmenilo dlhoročné a stabilné zostavy. Riga však zareagovala a už skôr zaškolila Ausejsa a z najlepšieho tímu sveta posledných rokov uchmatla srbského snipera Pasajliča. Čiže semifinále, kam sa tento tím postupne prebojoval, i keď im slušne zavaril v základnej skupine tim Randriamampionona vedený mojím bývalým spoluhráčom Adamom Dobrotkom, sa mohlo začať. Uff, na prekvapenie všetkých prítomných, ktorých bolo tento rok naozaj hojne, pretože tribúna už od rána doslova "praskala vo švíkoch" a vo vyraďovačkách už bol problém si vôbec sadnúť, sme opraty zápasu držali od jeho zahájenia pevne v rukách my.

Diktovali sme tempo a kráčali po vysnené finále. Aby to však nebolo také jednoduché, pred koncom sme si neodpustili niekoľko zbytočných faulov. Ak by niekto na oblohe neblokoval obruč (Riga zahodila 5 trestných hodov v rade), bolo by to týranie našich fanúšikov a v závere by rozhodla posledná strela. Avšak v ten deň sme bolil ako sa hovorí, "vyváľaní v exkrementoch", a tak sme si pripísali jednu z najväčších a najdôležitejších výhier v 3x3 kariére. Plakať alebo tešiť sa? Spravodlivosť existuje a do finále sa zaslúžene dostali dva tímy, ktoré sa riadne kvalifikovali a "odchodili si to". A ako to teda dopadlo? BM Stal nám nedal žiadnu šancu. Chytil sa ťažkými strelami, ktoré zapadli a and-one-mi. Finálový zápas im vyšiel a my sme sa vôbec nestihli chytiť.

Víťazný BM Stal. (Autor: Matúš Mečiar)

Zaslúžene si dokráčali po tiket na WT Constanta a my sme nevedeli, či máme plakať, alebo sa tešiť, že sme to v takej konkurencii dotiahli tak ďaleko. Šport je už raz taký, sláva víťazom, česť porazeným.

Keď som bol mladý, prípadne v začiatkoch 3x3, nebolo pre mňa väčšej radosti, ako keď som sa našiel v článku. Asi každý v kútiku duše dúfa, že ho spomenú, napíšu či už o jeho tíme, alebo v najlepšom prípade priamo o ňom. Preto na konci článku pridávam kompletné poradie a verím, že tým poteším všetkých, ktorí si to podľa mňa naozaj zaslúžia. Nájsť si miesto na sedenie bolo náročné Klobúk dole nad tým, ako skvelo bol finálový turnaj zorganizovaný. Pochvala letí celému organizačnému tímu 3x3slovakbasket od najvyššieho člena cez administratívu, ktorú zvláda na jednotku s hviezdičkou Kate, fotografku či DJ-a, ktorý sa mi neskutočne trafil do nôty. Ďalej pozdravujem Jantošku, ktorý divákov pri priamom prenose preniesol do deja na kurtoch, rozhodcov či už na ihrisku, alebo za stolíkom, skladačov a rozkladačov kurtov a ak som na niekoho zabudol, tak aj jeho (smiech). Mojou srdcovkou je i tak Zorvi the Voice. Tento chalan je psychopat v najlepšom slova zmysle. Bez jeho šialených hlášok by to už nikdy nebolo ono. Veľmi ma potešilo, že hneď od začiatku boli preplnené tribúny a ľudia zápasy prežívali a fandili tým svojim. Často som mal problém si vôbec sadnúť na zápas svojho mužstva.

Týmto sa ospravedlňujem ľuďom, ktorí sedeli podo mnou a po každom našom koši ich zaskočil môj výkrik sťa by bizón v ruji. Áno, zápasy svojho tímu si najviac užívam práve vtedy, keď ich nehrám. Už v minulosti som často vo vyhrotených situáciách sedel na striedačke a po víťaznom koši letel ako odistený granát, aby som skočil na autora víťaznej strely. Práve pre tieto momenty to ale robíme.

(Autor: 3x3slovakbasket)

Pomalinky ,ale isto sa dostávame k záveru článku (i keď ste si určite pri jeho čítaní začínali myslieť, že je nekonečný). Ak sa nestane nič neobvyklé, pravdepodobne to bol túto sezónu náš posledný turnaj. Ak by sme náhodou ešte vybuchli, dával by zmysel Karlovac quest a srdcovka Dreals Champions Cup v čarovnom Paríži. Poďakovanie nesmie chýbať Chcem vysloviť neskutočnú vďaku svojim jadrovým hráčom, bez ktorých by tím neexistoval a ktorí sa v najväčšej miere zaslúžili o dosiahnuté úspechy. Menovať ich budem v poradí podľa toho, koľko turnajov odohrali za MFRS v tejto sezóne: Jozef Vojtek (7), Ján Stehlík (6), Lukáš Bukovjan (6), Milan Žiak (4), Martin Novák (4), Andrej Kuffa (2), Moritz Lanegger (2), Milorad Sedlarevič (2), Richard Körner (2) a Matúš Mečiar (2).

Vďaka patrí i hráčom, ktorých sme si vybrali do širšej rotácie a bojovali za nás, ako sa patrí: Gianluka Prošek (2), Daniel Szarowski (2), Filip Halmeš (1), Ján Zorvan (1), Šimon Turza (1). A neviditeľnému, ale veľmi dôležitému vedúcemu mužstva - Martinovi Bílikovy. Dokopy sme v tejto sezóne odohrali 11 turnajov v mestách Lučenec, Ostrava, Brno, Stupava, Tulln an der Donau tour, Tulln an der Donau quest, Viedeň, Sereď, Priština, Litomyšl a Bratislava. V neposlednom rade chcem rovnako z celého srdca poďakovať neskutočným ľuďom, o ktorých detailne píšem na našich fb a instagramových stránkach MEFERES SLOVAKIA 3X3. Sú to v mojich očiach hrdinovia, ktorí sa nezľakli aktuálne neistej finančnej situácie a našli si to euro navyše, ktoré s dôverou odovzdajú do MFRS. Adrian Kozák - KARTON.SK, Igor Čaniga - EAST-WEST DISTRIBUTION, Renáta-Rous, Jindřich Horák - VIVID BOOKS. Moje osobné poďakovanie ide aj ľuďom, ktorí stáli pri mne v mojich začiatkoch, a to Blaho Basket, Žanetka Nikmonová, Milan Harabin, Martin Tragor, rodina Kmeťová a rodina Pasovská.

Vďaka aj tebe Michal Choleva a celému tímu SPORTNET.SK, za prejavenú dôveru. Ďakujeme 3x3 Slovakbasket za parádne fotky, vďaka ktorým si túto veľkú šou budeme ešte dlho pamätať (komplet galéria je na ich fb stránke).