Tím MEFERES postúpil na prestížny turnaj. Vyzvať môže aj Američanov, ktorých ťahá bývalý hráč NBA

3x3 basket tímu MEFERES, ktorého mediálnym partnerom je Sportnet.sk, sa opäť podaril husársky kúsok, keď sa iba tretíkrát v histórii svojej existencie kvalifikoval na profi turnaj.

Podarilo sa mu to na rakúskom queste Danube-hoops v rakúskom Tulln an der Donau, kde si v konkurencii 12 tímov z 10 rôznych krajín vybojoval s takzvaným "šťastíčkom" tiket na Challenger do kosovskej Prištiny.