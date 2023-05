Trénujú oddelene, vidia sa až na turnajoch a čelia profesionálom. Napriek tomu útočia na najvyššie méty

Myšlienka to bola veľmi odvážna a trúfalá, keďže každým rokom začali závratným tempom pribúdať nové a nové profi tímy.

BRATISLAVA. Meferes 3x3 basket tím vznikol v roku 2018 po tom, čo presiakli prvé informácie o možnom zaradení 3x3 basketbalu do zoznamu olympijských športov.

O rok neskôr ovládol súbežne s niekdajšou Top 9 sveta Humpolcom i Česko. Postupne začali do tímu pribúdať aj noví hráči, ale jadro ostalo.

Vtedy roku sa to podarilo necelej 60-ke z celkového počtu približne 500-tisíc tímov.

Znie to absolútne nereálne, avšak hráči už majú skúsenosti so vzájomným meraním síl proti tým najlepším.

Pandémia ich však uväznila na Slovensku a v Česku, čo brali ako znamenie, "upratať" si to na domácej scéne.

Hráči najviac pocestovali v roku 2019, keď uhrali skvelé turnaje v Rige, Limassole a Paríži. Pred pandémiou koronavírusu sa stihli kvalifikovať do Afriky a na finále Red Bullu, ktoré sa bežne konalo v USA.

Nakoniec sa to ukázalo ako rozhodujúci krok pri úspechu Meferesu. Vo finále na podujatí Eurovea 2021 o účasť na World Tour proti sebe nastúpili MFRSx (Bílik, Vojtek, Žiak, Vido) a MFRSy (Mečiar, Kuffa, Novák, Bukovjan), čo svedčí o absolútnej dominancii.

"Reálne sme radi, že sa nám podarí vďaka finančným príspevkom hŕstky mojich blízkych ľudí so srdcom na správnom mieste absolvovať tie najdôležitejšie turnaje v okolí," pokračuje.

"Nieže by spolu sme nechceli trénovať, ale chýbajú nám na to financie, keďže každý hráč je z iného mesta, respektíve krajiny," vraví Mečiar.

Pre nevyspytateľné okolnosti je nevyhnutná široká rotácia a nábor s postupným začlenením mladých talentov do tímu.

Avšak vek a okolnosti nás tlačia do rozhodnutia 'teraz alebo nikdy', a preto musíme pritvrdiť a sme otvorení všetkému, čo nás vie posunúť radikálne smerom nahor," približuje Mečiar.

Minulú sezónu sa tímu nepodarilo postúpiť na World Tour, pretože na turnajoch, ktoré o tom rozhodovali, narazil na to najlepšie zo sveta.

Stačí len spomenúť vyvrcholenie celého ročníka 2022 - Eurovea finálový turnaj v Bratislave. Zúčastnili sa ho hneď tri tímy z finále World Tour pre 12 najlepších tímov sveta a dokonca i dvaja finalisti - Wienna a Ub.

Meferes v semifinále podujatia Eurovea podľahol v tesnom zápase až v samotnom závere Ubu, ktorý sa stal nielen víťazom celej World Tour, ale vyhral aj MS a ME. Zisk bronz na tejto malej World Tour bol pre slovenský tím ako vyhrať zlato.

Ako funguje 3x3 basketbal na Slovensku?

V sezóne 2023 získal Meferes dôležitú posilu, a to tímového mediálneho partnera Sportnet.sk, vďaka ktorému by sme sa nielen tím, ale aj tento krásny šport mohli dostať do povedomia širšej športovej verejnosti.

3x3 basketbal je mladý olympijský šport, ktorý si vo svete získava čoraz väčšiu popularitu.