O MS vo futbale je záujem. Do žrebovania o vstupenky sa zapojilo viac ako 1,5 milióna ľudí

ZÜRICH. Do žrebovania o vstupenky na budúcoročné MS vo futbale sa počas prvých 24 hodín od otvorenia objednávacieho okna zaregistrovalo viac ako 1,5 milióna fanúšikov z 210 krajín sveta. Informovala o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
Prvé okno sa otvorilo v stredu. Najväčší záujem o lístky bol z hostiteľských krajín, teda z USA, Kanady a Mexika.
Za nimi nasledovali juhoamerické štáty Argentína, Kolumbia a Brazília, spomedzi európskych krajín mali najviac registrácií Anglicko, Španielsko, Portugalsko a Nemecko.
„Veľký počet registrácií svedčí o obrovskom nadšení, ktoré MS 2026 vyvolali po celom svete a o tom, v akej miere sa stanú prelomovým momentom v histórii futbalu,“ uviedol prevádzkový riaditeľ šampionátu Heimo Schirgi.
V prvej fáze sa môžu zapojiť iba držitelia karty Visa, oficiálneho sponzora FIFA, pripomenula agentúra DPA.
Registrácia bude otvorená do 19. septembra, vyžrebované osoby dostanú od 29. septembra e-mail s dátumom a časom, kedy si budú môcť zakúpiť vstupenky. Predaj sa začne 1. októbra.
Limit pre jednu osobu na zápas sú štyri lístky, na celý turnaj 40. K dispozícii budú aj balíkové vstupenky viazané na konkrétne mesto či tím.