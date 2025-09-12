O MS vo futbale je záujem. Do žrebovania o vstupenky sa zapojilo viac ako 1,5 milióna ľudí

MetLife Stadium, na ktorom sa odohrá finále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2025 o 10:33
Najväčší záujem o lístky bol z hostiteľských krajín.

ZÜRICH. Do žrebovania o vstupenky na budúcoročné MS vo futbale sa počas prvých 24 hodín od otvorenia objednávacieho okna zaregistrovalo viac ako 1,5 milióna fanúšikov z 210 krajín sveta. Informovala o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Prvé okno sa otvorilo v stredu. Najväčší záujem o lístky bol z hostiteľských krajín, teda z USA, Kanady a Mexika.

Za nimi nasledovali juhoamerické štáty Argentína, Kolumbia a Brazília, spomedzi európskych krajín mali najviac registrácií Anglicko, Španielsko, Portugalsko a Nemecko.

„Veľký počet registrácií svedčí o obrovskom nadšení, ktoré MS 2026 vyvolali po celom svete a o tom, v akej miere sa stanú prelomovým momentom v histórii futbalu,“ uviedol prevádzkový riaditeľ šampionátu Heimo Schirgi.

V prvej fáze sa môžu zapojiť iba držitelia karty Visa, oficiálneho sponzora FIFA, pripomenula agentúra DPA.

Registrácia bude otvorená do 19. septembra, vyžrebované osoby dostanú od 29. septembra e-mail s dátumom a časom, kedy si budú môcť zakúpiť vstupenky. Predaj sa začne 1. októbra.

Limit pre jednu osobu na zápas sú štyri lístky, na celý turnaj 40. K dispozícii budú aj balíkové vstupenky viazané na konkrétne mesto či tím.

dnes 10:33
