Calzona si prial v žrebe iného súpera. Hrať proti domácim Američanom by bola odmena

Tréner Francesco Calzona si želal za súpera Brazíliu, ale ani skupina s domácim výberom USA by nebola na zahodenie.
Najprv sa však Slovensko musí kvalifikovať na MS 2026 vo futbale a k tomu chýbajú reprezentácii posledné dva kroky. Zdolať v marcovej baráži najprv Kosovo a potom víťaza súboja Turecko - Rumunsko.
"Pokiaľ sa dostaneme na turnaj, hrať proti domácemu tímu je svojím spôsobom za odmenu. Ak by som si mohol vybrať súpera, bola by to Brazília. Odmala obdivujem jej futbal, bolo by krásne hrať proti nej.
Žreb určil prijateľnejšie aj ťažšie skupiny, opakujem, my sa teraz sústredíme na baráž," uviedol Calzona na webe Slovenského futbalového zväzu.
Po piatkovom žrebe vo Washingtone je isté, že ak sa slovenská futbalová reprezentácia prebojuje na budúcoročné majstrovstvá sveta, predstaví sa v základnej D-skupine proti výberom Austrálie, Paraguaja a domácich Spojených štátov amerických.
"Už len byť osobne na žrebe MS vo Washingtone, je satisfakcia pre Slovensko i pre mňa. V prvom rade však musíme zvládnuť marcovú baráž," doplnil Calzona.
Majstrovstvá sveta 2026 sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Turnaj bude hostiť 16 miest v troch krajinách - USA, Mexiku a Kanade.
Ak sa zverenci trénera Francesca Calzonu kvalifikujú na turnaj, tak by sa 13. júna mali predstaviť v kanadskom Vancouveri proti Austrálii, druhý duel by hrali 19. júna v San Franciscu proti Paraguaju a tretí súboj 25. júna v Los Angeles proti domácim Spojeným štátom.
Úradujúci majster sveta Argentína sa predstaví v J-skupine spolu s Rakúskom, Alžírskom a Jordánskom.
Premožitelia Slovákov z kvalifikácie Nemci majú napohľad jednoduchú E-skupinu s Pobrežím Slonoviny, Ekvádorom a nováčikom z Curacaa. Brazília v C-skupine má za súperov Maroko, Škótsko a Haiti.
"Žreb je pre nás prijateľný. S potenciálnymi súpermi sa vieme popasovať o dobré výsledky. Logistiku možných zápasov začneme riešiť ešte tu, vo Washingtone," povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.
Premiérovo sa na MS 2026 predstaví dovedna 48 výberov a uskutoční sa spolu 104 zápasov. Turnaj vyvrcholí 19. júla 2026 v East Rutherforde v štáte New Jersey finálovým duelom. Organizátori šampionátu potvrdia program stretnutí v sobotu.