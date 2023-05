Tragédia po tréningu. Zomrel bývalý bojovník UFC, mal len 29 rokov

RIO DE JANEIRO. Vo veku 29 rokov zomrel Felipe Colares, bývalý bojovník UFC.

Správu priniesol v pondelok portál MMA Fighting.

Colaresa zrazil v pondelok ráno autobus, keď sa vracal z tréningu v Riu de Janeiro.

Bojovníka MMA síce previezli do nemocnice Rocha Faria v Campo Grande, no zomrel skôr, ako sa do nej dostal, uviedol pre portál Combate jeho tréner Rodrigo Babi.