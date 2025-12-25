Svet atletiky stratil legendu. Zomrel Ukrajinec, ktorý zbieral medaily pre Sovietsky zväz

Vo veku 85 rokov zomrel legendárny kladivár a neskôr úspešný tréner Anatolij Bondarčuk. O utorkovom úmrtí bývalého svetového rekordéra a olympijského víťaza informovala na webe organizácie European Athletics.
Ukrajinec Bondarčuk pretekajúci vo farbách Sovietskeho zväzu sa stal v roku 1969 v Aténach majstrom Európy vo svetovom rekorde 74,68 metra a o mesiac neskôr ako prvý kladivár v histórii prekonal hranicu 75 metrov (75,48).
Vrcholom jeho kariéry bolo zlato z olympijských hier v Mníchove 1972, o štyri roky neskôr v Montreale získal bronz.
Potom sa Bondarčuk stal trénerom, pričom najväčšie úspechy zbieral s Jurijom Sedychom. Dvojnásobný olympijský víťaz, ktorý zomrel v roku 2021, pri triumfe na majstrovstvách Európy 1986 v Stuttgarte vytvoril doteraz platný svetový rekord 86,74 metra.
V prvom desaťročí 21. storočia presídlil Bondarčuk do Kanady, kde trénoval mnoho tamojších elitných vrhačov vrátane držiteľa troch medailí z OH a MS guliara Dylana Armstronga.
Radil tiež úradujúcemu olympijskému víťazovi a majstrovi sveta v hode kladivom Etanovi Katzbergovi.