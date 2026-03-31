Slováci si v Bratislave napravili chuť. Oznámkujte ich výkon po výhre nad Rumunskom

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Bratislave v prípravnom dueli nad Rumunskom 2:0.
Zverenci trénera Francesca Calzonu mali ideálny vstup do stretnutia a skóre otvorili už v 7. minúte, keď si po rohovom kope Lászla Bénesa zrazil loptu do vlastnej siete jeden z rumunských obrancov.
Po zmene strán domáci rýchlo zvýšili svoj náskok po zásahu útočníka Dávida Strelca na konečných 2:0. V bráne Slovákov si pripísal čisté konto Marek Rodák.
