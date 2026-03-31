Slováci si v Bratislave napravili chuť. Oznámkujte ich výkon po výhre nad Rumunskom

Zľava Stanislav Lobotka (Slovensko) a Florin Tanase (Rumunsko) počas prípravného zápasu medzi Slovenskom a Rumunskom (Autor: TASR)
Sportnet|31. mar 2026 o 22:37
Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Rumunsku.

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Bratislave v prípravnom dueli nad Rumunskom 2:0.

Zverenci trénera Francesca Calzonu mali ideálny vstup do stretnutia a skóre otvorili už v 7. minúte, keď si po rohovom kope Lászla Bénesa zrazil loptu do vlastnej siete jeden z rumunských obrancov.

Po zmene strán domáci rýchlo zvýšili svoj náskok po zásahu útočníka Dávida Strelca na konečných 2:0. V bráne Slovákov si pripísal čisté konto Marek Rodák.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Rumunsku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

Na snímke tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona ďakuje svojím hráčom a divákom po prípravnom zápase medzi Slovenskom a Rumunskom .
