ONLINE: Slovensko - Rumunsko dnes, prípravný zápas LIVE (Bratislava, Tehelné pole)

Slovensko a Rumunsko dnes hrajú prípravný zápas na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Slováci prehrali v semifinále baráže o MS vo futbale 2026 s Kosovom 3:4, Rumuni nestačili na Turecko 0:1.
Slovensko
Zverenci Francesca Calzonu nezvládli barážový duel proti Kosovu. Na domácom trávniku prehráli v divokom zápase tesne 3:4 a tak si dnes zahrajú proti Rumunsku len prípravné stretnutie. Slovenskí futbalisti mali po prvom polčase barážového zápasu navrch. Viedli 2:1 po góloch Martina Valjenta a Lukáša Haraslína. Kosovo dokázalo v druhom polčase tromi gólmi zápas otočiť. V samom závere ešte korigoval výsledok Dávid Strelec.
Rumunsko
Hostia sú rovnako sklamaní ako naši reprezentanti. V barážovom zápase nestačili v Istanbule na domáce Turecko a podhľahli mu tesne 0:1. Rumuni však toho v zápase veľa nepredviedli a Turecko posútpilo úplne zaslúžene. Dnes je veľmi ťažké predvídať ako bude zápas vyzerať a v akých zostavách obidve mužstvá nastúpia. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Výkop je naplánovaný na 20:45.
