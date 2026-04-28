Škandál na stretnutí rozhodcov. Jedného z arbitrov MS zatkli pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania

Rozhodca, ilustračná fotografia.
Rozhodca, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. apr 2026 o 17:10
Polícia v Londýne prepustila rozhodcu na kauciu.

Britská polícia zatkla jedného z potenciálnych futbalových rozhodcov letných MS v USA, Kanade a Mexiku pre podozrenia zo sexuálneho obťažovania.

Incident sa mal odohrať na hoteli počas pobytu vo Veľkej Británii, kde bol arbiter súčasťou stretnutia.

S informáciami o údajnom obťažovaní dospievajúceho chlapca prišiel ako prvý tamojší denník The Sun.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok informovala, že eviduje toto „vážne obvinenie“ a arbiter nateraz nebude rozhodovať žiadny zápas pod jej vedením.

Jeho meno a ani názov podujatia, ktoré je súčasťou Európskej futbalovej únie (UEFA), zatiaľ nezverejnili.

Riadiaci orgán európskeho futbalu medzičasom potvrdil, že tiež podrobne sleduje prebiehajúce vyšetrovanie. Polícia v Londýne prepustila rozhodcu na kauciu.

FIFA zverejnila 10. apríla zoznam 170 rozhodcov pre MS 2026, ktorý pozostáva z 52 hlavných, 88 asistentov a 30 videorozhodcov.

Reprezentácie

Francesco Calzona.
Francesco Calzona.
Calzona poslal extra odkaz dvom Slovákom: Všetko sa začalo jedným telefonátom
dnes 17:28
