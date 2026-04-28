Zlomená čeľusť a otras mozgu. Zidanov syn zrejme príde o majstrovstvá sveta

Luca Zidane
TASR|28. apr 2026 o 14:45
Vynechá zvyšok klubovej sezóny.

Štart alžírskeho futbalového brankára Lucu Zidanea na MS 2026 je otázny po tom, čo utrpel zlomeninu čeľuste a brady v zápase druhej najvyššej španielskej súťaže.

Brankár Granady sa zrazil so súperom v nedeľňajšom zápase s Almeriou a vyšetrenia odhalili aj otras mozgu.

Pravdepodobne vynechá zvyšok klubovej sezóny a vylúčená nie je ani operácia.

„Hráč sa po konzultácii s lekárskym personálom klubu v najbližších hodinách rozhodne o postupe liečby,“ uviedol španielsky klub v oficiálnom vyhlásení.

Syn francúzskej futbalovej legendy Zinedinea Zidanea je brankárska jednotka Alžírska. V súčasnosti sú zranení aj jeho reprezentační náhradníci Anthony Mandrea a Melvin Mastin.

Alžírsko začne pôsobenie na MS 16. júna proti úradujúcemu šampiónovi Argentíne.

