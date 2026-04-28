Koniec nádejí. Hviezda Realu zmešká aj MS, diagnóza je horšia, než sa čakalo

Nádeje brazílskeho futbalistu Édera Militaa z Realu Madrid na štart na majstrovstvách sveta sa rozplynuli.
Podľa španielskych médií je jeho svalové zranenie z minulého týždňa vážnejšie, než sa pôvodne zdalo. Obranca sa v najbližšom čase podrobí operácii a späť na ihrisko sa podľa odhadov vráti až v októbri.
Militao sa zranil v utorkovom zápase s Alavésom. Brazílsky obranca pocítil po jednom zo súbojov v prvom polčase bolesť v ľavom stehne a okamžite žiadal o striedanie. Magnetická rezonancia neskôr potvrdila zranenie zadného stehenného svalu.
Podľa prvých vyšetrení sa zdalo, že Militao síce zmešká zostávajúce zápasy Realu v sezóne španielskej ligy, do štartu majstrovstiev sveta ale bude v poriadku. Teraz ho ale čaká dlhšia rekonvalescencia.
V podobnej situácii je aj stredopoliar Realu Arda Güler. Turecký reprezentant mal v minulom týždni ľahké problémy pri poslednom tréningu pred piatkovým ligovým zápasom s Betisom Sevilla, po ktorom vyšetrenie potvrdilo aj zranenie hamstringu na pravej nohe.
Klubová sezóna pre neho skončila, predpokladá sa ale, že pre majstrovstvá sveta bude k dispozícii.