ONLINE: Slovensko - Kosovo dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva C)

Slovensko a Kosovo dnes hrajú posledný zápas semifinále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve C.
Stretnutie hostí Národný futbalový štadión v Bratislave. Slováci budú v prípade postupu čeliť vo finále baráže víťazovi duelu Turecko - Rumunsko, taktiež v domácom prostredí.
Kde sledovať zápas Slovensko - Kosovo v TV?
ONLINE PRENOS: Slovensko - Kosovo dnes LIVE (baráž o MS vo futbale 2026, semifinále, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
26.03.2026 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kosovo
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45. Prajem pekný večer pri sledovaní barážového zápasu medzi Slovenskom a Kosovom.
Zverenci Francesca Calzonu obsadili vo svojej kvalifikačnej skupine druhé miesto za favorizovaným Nemeckom. Slovenských fanúšikov určite teší návrať hráč Martina Valjenta zo španielského klubu FC Mallorca. Slovensko dnes čaká mimoriadne náročný súper z Kosova. Naši reprezentanti sú miernym favoritom, ale budú to musieť potvrdiť na ihrisku. V dnešnom zápase pravdepodobne nenastúpi veľká opora Milan Škriniar.
Hostia majú za sebou naozaj výbornú kvalifikáciu. Za sebou nechali dvoch silných súperov. Slovinsko a aj Švédsko. Kosovo obsadilo vo svojej skupine druhú pozíciu. Na favorizované Švajčiarsko stratilo len tri body. Kosovo si v dnešnom zápase verí a je rozhodnuté si vybojovať postup. Každopádne sa rozhodne na ihrisku.
Slovensko
Zverenci Francesca Calzonu obsadili vo svojej kvalifikačnej skupine druhé miesto za favorizovaným Nemeckom. Slovenských fanúšikov určite teší návrať hráč Martina Valjenta zo španielského klubu FC Mallorca. Slovensko dnes čaká mimoriadne náročný súper z Kosova. Naši reprezentanti sú miernym favoritom, ale budú to musieť potvrdiť na ihrisku. V dnešnom zápase pravdepodobne nenastúpi veľká opora Milan Škriniar.
Kosovo
Hostia majú za sebou naozaj výbornú kvalifikáciu. Za sebou nechali dvoch silných súperov. Slovinsko a aj Švédsko. Kosovo obsadilo vo svojej skupine druhú pozíciu. Na favorizované Švajčiarsko stratilo len tri body. Kosovo si v dnešnom zápase verí a je rozhodnuté si vybojovať postup. Každopádne sa rozhodne na ihrisku.