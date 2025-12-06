Shiffrinová stráca na líderku až pol sekundy. Rýchlejšia ako ona bola aj lyžiarka z Chorvátska

Alice Robinsonová.
Alice Robinsonová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|6. dec 2025 o 17:52
Prvé kolo ovládla lyžiarka z Nového Zélandu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland

Obrovský slalom žien - 1. kolo:

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

1:07:05 s

2.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

+ 0,33 s

3.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,49 s

4.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

+ 0,53 s

5.

Valerie Grenierová

Kanada

+ 0,74 s

6.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 1,14s

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.

Na druhú Zrinku Ljutičovú z Chorvátska mala pred druhou jazdou náskok 33 stotín sekundy, priebežne tretia bola s mankom 49 stotín vedúca pretekárka v celkovom poradí Mikaela Shiffrinová z USA.

Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa do postupujúcej tridsiatky nezmestila, obsadila 40. miesto, na víťazku stratila 3,74 sekundy.

Výdatné sneženie a mierna hmla nepriala dvom favoritkám, po chybe nedokončili prvé kolo víťazka prvého „obráku“ sezóny Julia Scheibová z Rakúska a ani Švédka Sara Hectorová.

Druhé kolo bolo na programe od 20.00 SEČ. Robinsonová v ňom chystala útok na obhajobu víťazstva spred týždňa z amerického strediska Copper Mountain.

Jančová má za sebou druhé preteky v sezóne v obrovskom slalome, v rakúskom Söldene prišla do cieľa 1. kola na 55. mieste s priepastnou stratou 8,43 sekundy.

Teraz podala lepšiu jazdu, keď sa dobre popasovala s náročnými podmienkami. Na štarte bolo 50 lyžiarok.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

