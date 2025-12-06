Shiffrinová stráca na líderku až pol sekundy. Rýchlejšia ako ona bola aj lyžiarka z Chorvátska

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland
Obrovský slalom žien - 1. kolo:
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
1:07:05 s
2.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
+ 0,33 s
3.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,49 s
4.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
+ 0,53 s
5.
Valerie Grenierová
Kanada
+ 0,74 s
6.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 1,14s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.
Na druhú Zrinku Ljutičovú z Chorvátska mala pred druhou jazdou náskok 33 stotín sekundy, priebežne tretia bola s mankom 49 stotín vedúca pretekárka v celkovom poradí Mikaela Shiffrinová z USA.
Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa do postupujúcej tridsiatky nezmestila, obsadila 40. miesto, na víťazku stratila 3,74 sekundy.
Výdatné sneženie a mierna hmla nepriala dvom favoritkám, po chybe nedokončili prvé kolo víťazka prvého „obráku“ sezóny Julia Scheibová z Rakúska a ani Švédka Sara Hectorová.
Druhé kolo bolo na programe od 20.00 SEČ. Robinsonová v ňom chystala útok na obhajobu víťazstva spred týždňa z amerického strediska Copper Mountain.
Jančová má za sebou druhé preteky v sezóne v obrovskom slalome, v rakúskom Söldene prišla do cieľa 1. kola na 55. mieste s priepastnou stratou 8,43 sekundy.
Teraz podala lepšiu jazdu, keď sa dobre popasovala s náročnými podmienkami. Na štarte bolo 50 lyžiarok.