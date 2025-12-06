ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Tremblant)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v kanadskom stredisku Tremblant. Na programe je obrovský slalom žien.
Víťazstvo z posledného "obráku" bude obhajovať Novozélanďanka Robinsonová. Na štart sa postaví aj slovenská lyžiarka Rebeka Jančová.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Tremblant 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.12.2025 o 16:00
SP - Obrovský slalom žien, 1. kolo, Tremblant
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:00.