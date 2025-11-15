VIDEO: Shiffrinová začala v Levi suverénne. Vedie s pohodlným náskokom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
56,08 s
2.
Lara Colturiová
Albánsko
+1,08 s
3.
Lena Dürrová
Rakúsko
+1,49 s
LEVI. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po prvom kole slalomu svetového pohára vo fínskom Levi časom 56,08 sekundy.
V prvom slalome sezóny sa od začiatku „obula“ do oblúkov, každý úsek išla vynikajúco suverénne sa usadila na čele. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
VIDEO: Jazda Mikaely Shiffrinovej v prvom kole
Žiadna zo súperiek sa nepriblížila k Shiffrinovej do sekundy, druhá Albánka Lara Colturiová mala manko 1,08 s. Ďalších 41 stotín stratila Lena Duerrová z Nemecka.
Tridsaťročná držiteľka ôsmich malých glóbusov za slalom a piatich veľkých Shiffrinová bude v druhom kole od 13.00 SEČ útočiť na svoj 9. triumf vo fínskom stredisku.