VIDEO: Shiffrinová začala v Levi suverénne. Vedie s pohodlným náskokom

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. nov 2025 o 10:38
ShareTweet0

Druhé kolo je na programe o 13:00 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

56,08 s

2.

Lara Colturiová

Albánsko

+1,08 s

3.

Lena Dürrová

Rakúsko

+1,49 s

LEVI. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po prvom kole slalomu svetového pohára vo fínskom Levi časom 56,08 sekundy.

V prvom slalome sezóny sa od začiatku „obula“ do oblúkov, každý úsek išla vynikajúco suverénne sa usadila na čele. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

VIDEO: Jazda Mikaely Shiffrinovej v prvom kole

Žiadna zo súperiek sa nepriblížila k Shiffrinovej do sekundy, druhá Albánka Lara Colturiová mala manko 1,08 s. Ďalších 41 stotín stratila Lena Duerrová z Nemecka.

Tridsaťročná držiteľka ôsmich malých glóbusov za slalom a piatich veľkých Shiffrinová bude v druhom kole od 13.00 SEČ útočiť na svoj 9. triumf vo fínskom stredisku.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová.
Petra Vlhová.
Skvelé správy! Vlhová nepociťuje v tréningu bolesti a živí olympijskú nádej
Nikola Černáková|dnes 11:31|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»VIDEO: Shiffrinová začala v Levi suverénne. Vedie s pohodlným náskokom