Vlhovej zrejme neurobili operáciu kompletne, tvrdí uznávaný slovenský lekár

Uznávaný športový lekár Pavel Malovič pre portál sportweb.pravda.sk porozprával, čo si myslí o jej zranení, kedy očakáva jej návrat do súťažného diania a aké má vyhliadky na kariéru po zranení.

Už je to 13 mesiacov, čo nesúťažila na zjazdovkách po páde v Jasnej v januári 2024. Opäť raz si musí pomáhať barlami.

"Môj pocit je, že tú prvú operáciu asi neurobili kompletne, ale to je len dedukcia," uviedol Malovič, prečo zrejme Liptáčka absolvovala ďalšiu operáciu zraneného kolena po takom dlhom čase.

"Po prakticky roku mi to príde pomerne neskoro, mala ju podľa mňa absolvovať skôr. Bolo mi vľak čudné, že Vlhová už v septembri nešla na lyže," priblížil lekár.

Nevýhodou pre Vlhovú je fakt, že jazdí slalom. "Podľa mňa by musela jazdiť s ortézou. Ak máte na kolene oporu v podobe ortézy, hlava sa upokojí a presvedčí ju, že je koleno stabilné," povedal Malovič.

Podľa neho stratila tri mesiace prípadnej snahy o návrat na zjazdovky. K diagnostickej artroskopii (zákrok, pri ktorom sa pozrie aktuálny stav zdevastovanej časti tela a okamžite sa to dá napraviť, pozn.) mala lyžiarka a jej tím pristúpiť už skôr.

Ďalej doplnil, že mimo športu môže byť 29-ročná Liptáčka ešte aj ďalší polrok. Verí však, že zimnú olympiádu v Taliansku 2026 stihne.

"Ak bude mať dostatočnú kvalitu aj kvantitu svalstva a pevný korzet kolena, o jej možnú obhajobu zlatej medaily zo slalomu v Pekingu sa na ZOH 2026 v Cortine neobávam. Povedal by som, že je to 60 na 40, že do Talianska pocestuje," avizoval lekár.

Nemyslí si, že by mala zabudnúť na to, čomu sa dlhé roky venovala. "Prvé jazdy asi budú kostrbatejšie a progres pomalší, ale žiadny šok to nebude."

Aj Lindsey Vonnová či Mikaela Shiffrinová sa dokázali po zranení vrátiť. "Obe sú staršie a sú v najlepšej forme. Nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo Vlhovej podariť," doplnil uznávaný lekár Malovič pre spomínaný web.