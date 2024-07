Vynechá celú sezónu? Lyžuje cez slzy a s bolesťou. Goggiovú stále trápi zranenie

Talianku čakajú rôzne experimenty, aby bolesť eliminovala a pripravila sa na tréning v Argentíne.

„Nikdy sa nesťažujem. Toto je však iné zranenie, ako tie predchádzajúce. Podľa lekárov som mohla znovu lyžovať po šiestich mesiacoch. Teraz už viem, že bolesť nikdy nezmizne a budem sa musieť naučiť s ňou lyžovať. Pracujem v posilňovni a robím atletiku,“ pokračovala.

Návrat až na ZOH 2026?

Špecialistka na rýchlostné disciplíny premýšľa aj nad najhorším možným scenárom, čo by znamenalo vynechať celú sezónu 2024/2025. V novembri by podstúpila operáciu na odstránenie platničiek a pripravovala by sa na olympijské hry 2026.