Goggiovej otvorená spoveď v slzách: Myslela som si, že s lyžovaním nadobro skončím

Olympijská šampiónka v zjazde z roku 2018 počas tréningu obrovského slalomu pravou nohou narazila do bránky v pravotočivej zákrute.

Minulú sezónu súťažila so zlomenými prstami.

Nebolo to jej prvé vážne zranenie.

Elán sa jej vrátil

Goggiová sa však po ťažkom februárovom zranení zotavila a načerpala aj psychické sily.

„Vedela som, že emócie zo štartovej brány sú jedinečné. Tak že chcem lyžovať tak dlho, ako to bude možné. Milujem lyžovanie a viem, že to nebudem môcť robiť celý svoj život. Budem sa snažiť čo najviac, aby som robila to, čo chcem a ako chcem,“ prezradila v slzách.

Talianka sa už teší na prvý výjazd na lyže.