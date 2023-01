Vlhová v Záhrebe ďalšie pódium nezíska, štvrtkový slalom zrušili

ZÁHREB. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si svoj jubilejný desiaty štart v chorvátskom Záhrebe tento rok na konto nepripíše.

Po tom, ako sa v stredu tešila z druhého miesta za Mikaelou Shiffrinovou, bol štvrtkový slalom z dôvodu vysokých teplôt a silného vetra zrušený.

"Myslím si, že rozhodnutie bolo správne. Posledné pretekárky v prvom kole vo včerajších pretekoch lyžovali pomaly na tráve. Dnes by to bolo to isté a možno aj horšie. Do toho fúka silný vietor," povedal pre Sportnet Boris Vlha.